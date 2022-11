MagnaPharm, eveniment de dublă lansare: FORCAPIL® Mască reparatoare cu cheratină și BIO-OIL® Loțiune de corp

Pe 3 noiembrie 2022 a avut loc un eveniment cu adevărat special, fiind vorba de o dublă lansare! Când spunem FORCAPIL® sau Bio-Oil®, în mintea fiecăruia se proiectează cel puțin un produs, o stare, o experiență!

Astfel cele două branduri care fac parte din portofoliul MagnaPharm Marketing & Sales România, aduc pe piață 2 noi produse: FORCAPIL® Mască reparatoare cu cheratină și Bio-Oil® Loțiune de corp!

Evenimentul a avut loc la Si-Lounge, fiind găzduit de Sonia Argint! Alături de ea, pe scenă, au urcat pe rând: Petru Friptu – Marketing Manager MagnaPharm, Daiana Anghel – Beauty & Health Guru și Anca Ciota – TV presenter. Cu toții ne-au împartășit experiețele lor cu brand-urile FORCAPIL® și Bio-Oil®. Surpriza serii, care a încantat audiența, a fost artista Mira! Alături de band-ul ei și de Florian Rus, aceasta a susținut un show incendiar.

La eveniment au fost prezente numeroase vedete, beauty influencers, personalitați TV, jurnaliști dar și TikTokers, cărora le mulțumim pentru prezență.

Brand-ul FORCAPIL® by Arkopharma, reprezentat în România de compania MagnaPharm, nu mai are nevoie de prezentare, este unul dintre cele mai iubite branduri din România pe piața relevantă de suplimente alimentare pentru păr.

Laboratorul ARKOPHARMA, înfiinţat în Franţa în 1980, este unul dintre cei mai activi actori europeni de pe piaţa OTC care operează în domeniul fitoterapiei (medicamentele pe bază de plante), medicamentelor naturiste, suplimentelor alimentare şi produselor homeopatice.

Concentrându-se pe o abordare globală asupra sănătăţii şi bunăstării organismului, Arkopharma a dezvoltat în ultimele decenii formule brevetate cu scopul de a satisface nevoile consumatorilor în diferite domenii, printre acestea numărându-se remarcabila sa gamă de produse pentru păr şi unghii FORCAPIL®.

Gama FORCAPIL® Keratine+, care acum are o nouă vedetă, Forcapil Mască reparatoare cu dublă utilizare. Această mască vine în completarea gamei – printr-o acțiune complementară In & Out – acțiune IN oferită de suplimentele Fortifiant Kératine + și acțiunea OUT conferită de șampon și noua mască!

Gama FORCAPIL® Keratine+ este special concepută pentru părul sensibilizat în urma vopsirilor repetate, a folosirii uscătorului de păr, a plăcii de întins părul, a ondulatorului iar formula Forcapil® Kératine + oferă părului rezistență, vitalitate și volum datorită cheratinei bio-absorbabile, amino acizi dar și a complexului de vitamine B și Zinc.

Masca, cu dublă acțiune, conține extracte naturale - cheratina din mazare, ce repară părul deteriorat și casant. Formula sa unica cu cheratină vegetală și ulei de jojoba dar și Vitaminele B5, B6, Biotină și Zinc - repară, hranește și protejează părul!

Un aspect foarte important care nu trebuie omis, suplimentele Fortifiant Keratine+ se pot adminstra și în sarcină după al doilea trimestru dar și în alaptare.

Pentru toți iubitorii acestui brand avem și o veste extrem de imporatantă, mentionată în cadrul evenimentului chiar de Daiana Anghel - începand cu anul 2023 gama Forcapil® Anti Cădere v-a avea 2 noi vedete – jeleurile și șamponul anti cădere!

Părul reprezintă una dintre podoabele noastre cele mai de preţ, ne pune în evidenţă personalitatea şi dă înfăţişării noastre strălucire, mai ales atunci când este sănătos. Dar cum rămane cu pielea?

Următorul produs vedetă lansat este Loțiunea Bio-Oil®, pentru că pielea noastră are nevoie să primească hidratarea pe care o merită.

Bio-Oil® cercetează și dezvoltă produse specializate pentru îngrijirea pielii, utilizând uleiuri, încă din 1987 având un laborator de specialitate dedicat cercetării modului în care uleiul poate fi utilizat pentru a trata probelemele de piele. Astăzi uleiul Bio-Oil® este lider la nivel mondial în atenuarea aspectului cicatricilor și vergeturilor.

Bio-Oil® Loțiune, este o loțiune/emulsie de corp ce conferă un nou nivel de lejeritate și eficacitate atunci când vine vorba de hidratarea corpului. Produsul este seminificativ mai fluid față de loțiunile de corp disponibile pe piață și are o medie de două ori mai mare de ulei in compoziție.

O combinație unică de a fi extrem de delicată, având totodata un nivel ridicat de uleiuri este posibilă datorita formulei Bio Oil® "shake before use" astfel se creează o emulsie fină.

Aceasta conține:

🤍 Acid hialuronic – ce hidratează și are efect de umplere.

🤍 Vitaminele E, F și A – pentru piele netedă și catifelată.

🤍 Ulei de shea – pentru hrănire de lungă durată.

🤍 Extract de gălbenele – ce regenerează pielea sensibilă și deteriorată.

🤍 Uleiuri de jojoba & măceșe – ce reduc inflamația pielii și previn îmbătrânirea.

🤍 Glicerină, Acid Lactic și Uree.

Produsul este odor free, se aplică ușor, se absoarbe rapid și conferă o senzație mătăsoasă, fină și netedă pe piele. Satisface atât nevoia de hidratare cât și preferințele senzoriale și putem spune cu siguranță Adio pielii uscate!

Vizionare placuta