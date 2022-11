Obagi ELASTIderm® Neck and Décolleté Concentrate- serul cu tripla actiune pentru ingrijirea zonei gatului si a decolteului

Studiile clinice dezvaluie faptul ca rezultatele apar in decurs de 8 saptamani de la inceperea folosirii produsului, iar la 12 saptamani se poate observa efectul complet: fermitate, netezire, luminozitate.

Pielea din zona gatului si a decolteului este expusa, in general, acelorasi factori daunatori precum cea de la nivelul fetei, insa adesea aceasta zona nu beneficiaza de focusul dedicat ingrijirii tenului. Fara o ingrijire adecvata, factorii de stres, cum ar fi tensiunea de la zona gatului si expunerea la soare, denatureaza structura elastinei, o proteina importanta de la nivelul dermului. In plus, se deterioreaza si alte proprietati ale pielii, rezultand aparitia unor semne proeminente de imbatranire. Astfel apar liniile orizontale, efectul de piele creponata, ce prezinta laxitate, impreuna cu un efect de decolorare, dezvaluind o nuanta neuniforma a pielii si inclusiv prezentand riduri pe partea superioara a pieptului.

Tratata adecvat, pielea de la nivelul gatului si decolteului isi va mentine starea de sanatate, supletea si fermitatea, tocmai de aceea, specialistii Obagi au creat ELASTIderm Neck and Décolleté Concentrate, dedicat ingrijirii zonei gatului si a decolteului.

Produsul imbunatateste vizibil elasticitatea pielii si are efect de minimizare a liniilor fine orizontale din zona gatului, a ridurilor, a pielii laxate, cu structura creponata. Obagi ELASTIderm Neck and Décolleté Concentrate include o formula cu tripla actiune, ce imbina Bi-Mineral Contour Complex™, cu un retinoid si cu arbutina, pentru a ajuta pielea sa arate mai tanara si mai sanatoasa. In plus, include mecanismul roller bar – un principiu care valorifica presiunea furnizata de aplicatorul special conceput, pentru a distribui eficient concentratia bogata a produsului, rezultand imbunatatirea vizibila a elasticitatii si texturii pielii.

Studiile clinice dezvaluie faptul ca rezultatele apar in decurs de 8 saptamani de la inceperea folosirii produsului, iar la 12 saptamani se poate observa efectul complet: fermitate, netezire, luminozitate.

97% dintre utilizatori au observat minimizarea liniilor orizontale din zona gatului, dupa 8 saptamani

97% dintre utilizatori au observat minimizarea vizibila a liniilor fine din zona gatului, dupa 8 saptamani.

81% dintre utilizatori au observat imbunatatirea laxitatii pielii, in zona gatului, dupa 8 saptamani

100% dintre utilizatori au constatat imbunatatirea vizibila a texturii pielii, dupa 8 saptamani

Ingredientele cheie ce stau la baza formulei Obagi ELASTIderm Neck and Décolleté Concentrate, aduc beneficii semnificative:

Bi-Mineral Contour Complex favorizeaza cele trei etape necesare dezvoltarii productiei de elastina, pentru a reduce efectul de piele creponata, aparitia liniilor orizontale si a laxitatii pielii din zona gatului si a decolteului.

Retinoidul minimizeaza aparitia liniilor fine si a ridurilor si incetineste procesul de imbatranire a pielii, imbunatatind aspectul acesteia, conferindu-i o structura mai neteda.

Arbutina egalizeaza tonurile neuniforme ale pielii, pe zona superioara a decolteului, dezvaluind o piele mai luminoasa, mai tanara.

Obagi ELASTIderm Neck and Décolleté Concentrate este dedicat tuturor tipurilor de piele.

