Vitamina C, ingredientul tinereții

Dacă dorești să-ți păstrezi prospețimea pielii cât mai mult timp, probabil că știi deja că vitamina C stimulează sinteza de colagen, acel ingredient fără de care pielea se ridează și a cărui producție scade odată cu vârsta.

Vitamina C este vitamina frumuseții, ba chiar mai mult, a tinereții. Sinteza colagenului nu se poate întâmpla fără ea. Prin urmare, are o contribuție importantă, dar nu e singura! Este cheia pentru menținerea unui ten neted, strălucitor, ferm și fără pată. Folosind seruri sau creme care o conțin este cel mai bun mod de a-ți păstra pielea netedă.

Ideală pentru orice tip de ten

Vitamina C are grijă de orice tip de piele, aducând beneficii fie că este vorba de un ten sensibil, pigmentat, lăsat, iritat, fie că ne referim la tenul matur. Tot ea protejează tenul și împotriva razelor de soare și șterge cearcănele! Nivelurile mici de vitamina C din pielea duc la o piele îmbătrânită și iritată. Ea penetrează cel mai bine pielea, motiv pentru care formulele care o conțin devin mai eficiente.

Menține hidratarea

Un studiu realizat anul acesta a arătat că vitamina C reduce pierderea de apă la nivelul pielii, menținând hidratarea. Mai mult, datorită funcției antioxidantă, vitamina C asigură și o barieră puternică la nivelul pielii.

Aduce strălucire

Vitamina C ajută la reducerea petelor pigmentare, a cearcănelor, netezește suprafața pielii, ceea ce asigură o mai mare luminozitate a pielii și un aspect mai tânăr.

Calmează pielea iritată

S-a dovedit că vitamina C acționează ca un veritabil antiinflamator datorită efectului antioxidant. Calmează și reduce iritațiile sau arsurile provocate de soare. Pe lângă minimizarea roșeții, vitamina C accelerează producerea de noi celulele, și astfel sunt înlocuite celulele deteriorate cu altele noi, sănătoase.

Dă fermitate

Când colagenul scade, elasticitatea și fermitatea au și ele suferit. Pielea devine ternă, se lasă și se ridează. Aplicarea unui ser cu vitamina C stimulează producția de colagen, aducând în final și mai multă fermitate. Pielea capătă rapid un aspect tonic, plin de prospețime.

Formula tinereții vine de la ISDIN

Serumul Isdin Flavo-C are un puternic efect antioxidant, reduce semnele îmbătrânirii provocate de soare și poluare, întinerește vizibil pielea, conferindu-i un aspect radiant. Ridurile sunt reduse, hidratarea este de durată, iar tenul devine mai neted.

Isdin Flavo-C conține vitamina C, care ajută la protejarea împotriva daunelor oxidative și la reducerea aspectului ridurilor și a liniilor fine. În plus, acesta îmbunătățește si uniformizează tonul pielii. Un alt ingredient cheie este extractul de frunze de Ginkgo Biloba, care neutralizează și reduce efectele negative ale radicalilor liberi, protejând pielea de deteriorare.

Serumul se folosește dimineața și seara, pe față și gât, evitând zona ochilor.

Produsele de îngrijire ISDIN pot fi achiziționate online și din farmacii.

Pret recomandat –299 RON

