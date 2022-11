Printre brandurile pe care trebuie sa le urmaresti se numara si FOREO, brandul suedez de beauty tech. Stim cu totii ca sezonul acesta este la moda o piele stralucitoare, tonifiata si sanatoasa, tocmai de aceea nu trebuie sa ratezi ofertele din urmatoarele paragrafe.

BEAR

Surpriza ideala daca esti in cautarea unei doze instante de energie. BEAR este un dispozitiv de tonifiere cu microcurent, care te va ajuta cu modelarea faciala. Mai mult, este primul dispozitiv medical cu microcurent aprobat de FDA.

Printre beneficii se numara atat efectele anti-imbatranire, cat si imbunatatirea vizibila a conturului fetei, stimuland toti cei 69 de muschi ai fetei si gatului. Nu in ultimul rand, este dovedit clinic ca diminueaza semnificativ aspectul ridurilor profunde si al liniilor fine.

BEAR este aici pentru a-ti oferi stralucirea necesara sezonului festiv ce urmeaza. Usor, rapid și fara durere. Bucura-te de un discount de 30% la intreaga gama BEAR cu ocazia Black Friday!

UFO

Iti doresti sa ai un plus de hidratare in sezonul rece? FOREO iti ofera acum solutia. UFO 2 este echivalentul unui spa in intimitatea casei tale. Un dispozitiv care iti hraneste atat tenul, cat si mintea, prin tehnologii de ultima generatie - pulsatii T-Sonic, terapie cu lumina LED cu spectru complet, crioterapie si termoterapie. UFO 2 este menit sa creeze momente de relaxare pura, intr-un mediu confortabil si personal.

In cazul in care nu stiai, folosirea mastilor in tandem cu UFO 2 imbunatateste nivelul de hidratare a pielii cu 126% dupa doar 90 de secunde si, in plus, studiile clinice au aratat ca UFO 2 reduce semnificativ aspectul ridurilor in doar 7 zile.

Daca esti in cautarea unui cadou eficient si elegant, aceasta gama este pentru tine! Cu ocazia Black Friday, FOREO ofera reduceri la intreaga gama de masti pentru UFO 2, fiind astfel duo-ul perfect. Ba chiar, brandul suedez include si reduceri de 30% la dispozitivele UFO, UFO mini 2 si UFO mini.

LUNA

Nu ar putea exista o lista de oferte din partea FOREO fara una dintre cele mai emblematice game create vreodata: LUNA, seria de dispozitive de curatare a fetei, ce asigura simultan un masaj de fermitate.

Gama LUNA are peri moi din silicon ce asigura o curatare delicata in straturile profunde ale pielii. Este dovedit clinic ca acest dispozitiv elimina pana la 99,5% din toxinele acumulate - murdarie, exces de sebum si celule moarte. Datorita acestei inovatii in industria frumusetii, curatarea fetei va deveni un adevarat ritual de self-care, fiind mai mult decat un cadou perfect pentru persoanele pe care le indragesti.

LUNA este unul dintre cele mai adorate produse de catre celebritati, iar pentru Black Friday, FOREO este pregatit sa surprinda pe toata lumea cu o reducere de 30% la intreaga gama de dispozitive LUNA (exceptie fiind gama LUNA 4).

Acestea sunt doar o parte din beneficiile oferite de cele 3 dispozitive enumerate mai sus. Daca iti doresti sa descoperi impactul pozitiv asupra pielii tale, nu trebuie sa ratezi Black Friday - momentul cand te vei bucura de reduceri de pana la 30% pentru produsele selectate de la FOREO.

Viziteaza chiar acum foreo.com si retailerii locali precum notino.ro, xpertbeauty.ro, douglas.ro și marionnaud.ro pentru a obtine cele mai bune oferte locale.