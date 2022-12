Maria Daud - “MoonGlow a crescut frumos, a crescut organic și prin educație”

Pentru multe dintre noi, cele care ne dorim îngrijire la superlativ, produsele cosmetice de calitate sunt un must have. Magazinul MoonGlow din București vine cu o gamă variată de produse de înfrumusețare, cu ingrediente naturale, pe care ar trebui să le cunoaștem, să le descoperim și să le aducem în trusoul nostru de îngrijire zilnică. Maria Daud, managerul acestui shop ne povestește despre tot ceea ce înseamnă correean skin beauty și cum se distinge în această paletă atât de mare a cosmeticelor din Europa.

Ce înseamnă Moonglow în peisajul bucureștean?

„Este locul unde îți redescoperi frumuseațea și înveți să ai grijă de tine. Noi suntem un magazin de cosmetică coreeană, avem tot ceea ce și-ar dori o persoană pentru a avea grijă de tenul ei. Ne adresăm atât femeilor, cât și bărbaților, oferim produsele și consultanța necesară și individuală tuturor celor care doresc să aibă grijă de tenul lor. În lumea produselor cosmetice coreene există game variate și o diversitate de producători care creează și oferă produse pentru fiecare tip de ten și necesitați. Încercăm să aducem clientului nostru mai multe opțiuni, astfel încât să putem individualiza pe cât posibil rutina de îngrijire. Fiind atât de diferiți, considerăm că este important ca fiecare dintre noi să își găsească produsele potrivite. Pot spune că la ora actuală există un boom în tot ceea ce înseamnă coreean skin beauty, pentru că la ei s-a dezvoltat o adevărată cultură pentru frumusețe. Femeile coreene au foarte multă grijă de tenul lor, de pielea lor. E adevărat că le ajută și gena, însă pentru ei este foarte important să se îngrijească la superlativ.”

Cu ce se diferențiază aceste cosmetice față de cele europene? Ce au în plus produsele coreene?

„Inovație, pentru că poporul coreean învestește foarte mult în clinici de înfrumusețare, iar guvernul de la ei alocă bani pentru a dezvolta industria frumuseții. Investesc foarte mult în descoperiri științifice, în ingrediente. Evident și prețurile sunt accesibile și este încurajată și o concurență normală, sănătoasă, iar dintr-o concurență sănătoasă se nasc produse foarte bune. Pe lângă asta, ei sunt foarte atenți și la ingredientele pe care le folosesc pentru a inova aceste produse de înfrumusețare. Cu siguranță, coreenii au înțeles că, dacă vor pune ingrediente bine alese și formule invoatoare care vor avea un efect vizibil, vor avea un succes mult mai mare.

MoonGlow s-a născut dintr-o necesitate, acea necesitate de a găsi un produs bun, potrivit și care să ofere rezultate. Victoria, fondatoarea acestui Brand, s-a aflat în aceeași situație în care se află sute de femei care încearcă zeci de produse fară rezultat. Nu a renunțat și a descoperit produsele coreene. MoonGlow a crescut de la câțiva prieteni care au început să folosească aceste produse, la un magazin mic și, astfel, ușor, ușor, prin greutățile specifice unui drum la început, acesta a devenit un brand de încredere a sute de femei. Nu poate fi uitat însă scepticismul cu care s-a confruntat la început, dar publicul nostru a fost educat, a înțeles calitatea acestor produse și astăzi suntem aici, în București, în fața unui nou început. Ne dorim ca MoonGlow să crească frumos, organic și prin educație. Clientele noastre au fost convinse de rezultatele, iar Victoria a reușit să le trasmită femeilor că este foarte important să aibă grijă de ele, să nu uite că ele sunt foarte importante și că frumusețea vine din interior. MoonGlow vrea să se diferențieze, să aducă o doză de pozitivism, o schimbare și multe informații pentru că e necesar că fiecare să se cunoască și să știe ce anume i se potrivește și ce nu. Cele zece minute ale tale, în care iți faci rutina de îngrijire, acasă, și îi oferi tenului răsfaț deplin cu un ser sau o cremă de noapte, trebuie să fie pentru tine. Considerăm că prin grija de sine aducem armonia interioară, iar MoonGlow este despre armonia cu tine prin îngrijire! Cu acest concept am atras multe femei, au devenit clientele noastre permanente, care vin, ne susțin, cumpără de la noi, stăm la vorbă, ne sfătuim. Consultanul MoonGlow nu îți vă da un produs la întâmplare, ci te vă sfătui astfel încât să te bucuri de ceea ce meriți.”

Cum au primit femeile din România aceste produse?

„Noi avem cliente care cunosc deja foarte bine aceste produse. Unele femei vin în magazin cu extaz și sunt bucuroase că am deschis, altele intră din pură curiozitate pentru că nu cunosc ceea ce avem noi aici. Având o oferta atât de variată, clientul de aici poate fi copleșit și este greu uneori să convingi că un produs este într-adevăr bun dacă acesta a avut o istorie de zeci de produse încercate fară effect. Dar, voi spune că e nevoie de timp să îl dezveți de ceva anume și să îl inveți altceva. În plus, suntem convinși că este nevoie să îi găsești omului produsul care i se potrivească cel mai bine, iar produsele coreene alese corect chiar sunt potrivite pentru o rutină de îngrijire care vă da rezultate optime. De aceea, consultanții noștri, despre care voi aminti că sunt specializați în tot ceea ce înseamnă produse, ingrediente, tip de ten, vor veni cu cele mai bune sfaturi și soluții. Cunosc foarte bine ingredientele cremelor coreene și pot oferi soluții optime pentru orice probleme ale tenului. Din fericire, internetul ne salvează și avem clienți care ne-au descoperit pe internet. Mulți vin prin recomandare, e drept, dar poposesc aici și cei care ne-au descoperit pe google, instagram, etc. Evident, există oameni care se intersectează cu doctori dermatologi foarte buni, cunoscători ai acestor produse coreene și le recomandă cu seriozitate celor care au probleme cu acneea, sau alte afecțiuni ale tenului. „

Ce ingrediente vom regăsi cel mai des în aceste creme de origine coreeană?

„Cel mai popular este ingredientul numit mucina de melc. Mucina de melc are capacități extraordinare de regenerare, tocmai de aceea acest ingredient este folosit foarte mult în produsele coreene. Mai există mucus de rândunică, colagen, jellyfish, centella asiatica - o plantă cu efecte extraordinare pentru toate tipurile de ten, în special pentru tenul sensibil, fără reacțîi adverse, cu efect de calmare. O vom regăsi la toate brand-urile coreene, indiferent dacă vorbim de un brand mediu ca și preț sau mai scump. Voi aminti și propolisul, extractul de ceai verde, excelent pentru tenul mixt, houttuynia cordata, bakuchiol, acid hyaluronic în toate variantele lui posibile. Evident peptide, vitamina C cu toate derivatele ei, exracte din fructe și zeci de alte ingrediente.”

Câte brand-uri de produse coreene aveți în MoonGlow? Există unul mai popular sau mai bine vândut?

“La acest moment avem peste 50 de branduri Coreene, cu unele avem o relație de colaborare de peste 5 ani și plănuim să extindem aceata colecție.

Aici sunt câteva branduri care se bucură de popularitate de exemplu:

Purito, un brand care mizează foarte tare pe etichete curate, iar aici vorbim despre faptul că acel produs nu conține uleiuri, parfum cu formule bine stabilizate. Noi aducem produse echilibrate, iar ceea ce îi trebuie tenului tău vă fi ales împreună, pentru că vrem să ne asigurăm că fiecare vă folosi folosi exact ceea ce trebuie cât mai particularizat posibil. Astfel, vom evita reacțiile adverse, sau de reacții gen - produsul acesta nu funcționează... Produsul vă funcționa dacă vă fi ales corect. Dar aici vă interveni și partea consumatorului care trebuie să fie conștiincios și constant, altfel efectele nu vor fi cele pe care și le dorește. Nicio cremă sau nicun ser nu își vă face efectul dacă nu e folosit cum trebuie și cât trebuie.”

Ce le transmiteți femeilor de la noi?

“Să prevină și să trateze prin rutină toate problemele pe care le are tenul lor pentru că prevenția este mult mai ușoară și mult mai eficientă. Să aibă grijă de ele, să își aleagă produsele cele mai potrivite pentru tenul lor, indiferent de vârstă și să nu renunțe sau să sacrifice grija pentru propria persoană. “

