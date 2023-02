OPI prezintă opt nuanțe noi în colecția Nature Strong™ și o bază nouă pentru lac de unghii Botanical Base Coat

Odată cu fantastica popularitate a colecției Nature Strong™, OPI își extinde linia de lacuri de unghii de origine naturală & vegane cu o bază la fel de naturală – Botanical Base Coat – și opt nuanțe noi care o fac mai „înfloritoare“ ca niciodată.

Botanical Base Coat este o bază inspirată de cosmeticele pentru îngrijirea pielii și prezintă multiple beneficii. Aceasta ajută unghiile să arate mai sănătoase și mai netede, în timp ce acționează ca un primer pentru culoare, conferindu-i strălucire și protecție profesioniale.

La capitolul noutăți, OPI Nature Strong se îmbogățește cu opt noi culori, printre care se află nuanțe trendy de sezon, dar și nuanțe clasice populare tot timpul anului, toate inspirate de natură. T rio-ul format din baza Nature Strong Base Coat , lacul de unghii vegan în diverse culori și top-ul Nature Strong Top Coat îți oferă experiența unei manichiuri complet naturale & vegane… literalmente până în vârful unghiilor – care durează șapte zile!

Noua bază Nature Strong Botanical Base Coat conține ingrediente de îngrijire, cum ar fi acizii alfa hidroxi (AHA), acizii polihidroxi (PHA), vitamina E ș i squalan e, ceea ce asigură o acțiune imediată de a îmbunătăți instantaneu aspectul unghiilor. Formula este infuzată cu substanțe vegetale din zona de skincare precum ulei de floarea soarelui, extract de bambus, de trestie de zahă r, ar țar și extracte de fructe precum afine, lămâ ie ș i portocal ă. Astfel, ingredientele de îngrijire a pielii se transferă și se adaptează în mod natural pentru îngrijirea unghiilor. Botanical Base Coat se poate folosi simplu ca gloss pentru unghii cu aspect mai sănă tos , sau ca primer înainte de aplicarea lacului Nature Strong Color.

Cele opt nuanțe noi se alătură celor 30 de culori Nature Strong existente, completând un total de 38, plus Base Coat ș i Top Coat : aceasta este familia Nature Strong . Noile nuanțe prezintă o palet ă de nuanțe tipice pentru acest sezon, menite să ne îmbunătățească starea de spirit, precum și nuanțe clasice valabile pe tot parcursul anului, toate inspirate din natură. Sunt nuanțe cu luciu, care atrag privirea și o dirijează pe unghii (A Kick in the Bud, Bee the Change, Big Bluetiful Planet, Leaf by Example), dar și nuan țe mai subtile ș i sofisticate (Kind of a Twig Deal, Glowing Places) , care atrag atenția prin texturi.

Dou ă dintre noile nuanț e (Mind-full of Glitter, Eco for It) sunt create folosind o tehnologie vegană de obținere a glitterului, din celuloză obținută din culturi sustenabile de eucalipt. Acest tip de glitter natural, biodegradabil este produs fără a se folosi plastic și este integrat într-o suspensie pe bază naturală, bio.

„ Extinderea gamei Nature Strong ofer ă posibilitatea de a avea o manichiură vegană , de origine naturală completă, cu mai multe posibilități de culoare ”, spune Suzi Weiss-Fischmann, co-fondatoare ș i ambasado are a mărcii OPI. „ Nature Strong a devenit foarte populară de la lansarea sa, iar aceste noi nuanțe adaugă cu adevărat ceva special liniei, de la nuanța de crem care amintește de g ălbenele și bleul de albăstrele până la roz electric (o nuan ță care acaparează trendurile) ș i sclipici ul vegan opalescent, perfect pentru stratificare .”

OPI Nature Strong nu conț ine ingrediente de origine animal ă și nu este testat pe animale. Pe lângă faptul că este vegan, Nature Strong n u conține nici organisme modificate genetic, iar ambalajele sunt realizate în proporție de cel pu țin 20% din materiale reciclate post-consum . Astfel, cine folosește aceste produse OPI are grijă în primul rând de sine, de propriile unghii, dar și de lumea din jur, de natură și oameni.

