Isdin lansează o linie revoluționară de produse destinate acneei: ACBINEN! Pa acnee, ACNIBYE

Acneea este o afecțiune care poate afecta adolescenții și tinerii, dar și persoanele adulte. În jur de 80% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani se confruntă cu această problemă. Pentru unii, acneea reprezintă o neplăcere, în timp ce pentru alții, ea poate avea un impact negativ asupra sănătății și a încrederii în sine.

Ce este acneea?

Acneea este o boală inflamatorie cronică a foliculului pilosebaceu, care constă în comedoane. Acestea pot fi deschise (puncte negre) sau închise (coșuri). Producția excesivă de sebum și blocarea canalului sebaceu duce la apariția acestor leziuni.

De ce apare acneea?

Principalul factor de apari ție al acneei este reprezentat de schimbările hormonale, în special în timpul pubertății. Hormonii androgeni stimulează producția de sebum și hiperproliferarea keratinocitelor. Alți factori care pot influența apariția acneei includ stresul, utilizarea produselor cosmetice nepotrivite, alimentația (excesul de zahăr și grăsimi), anumite medicamente și produse chimice.

Astfel de modificări sunt uneori corelate însă și cu menstruația, sau chiar și cu sarcina.

Tipuri de acnee

Există două forme principale de acnee: inflamatorie și neinflamatorie, care necesită tratamente diferite. Acneea inflamatorie se caracterizează prin coșuri roșii și inflamate, care pot fi dureroase și dificil de tratat. Acneea neinflamatorie constă în comedoane deschise și închise, care răspund bine la tratamentele fără prescripție medicală.

ISDIN a dezvoltat o nouă gamă de produse denumită ACNIBEN, special creată pentru îngrijirea pielii acneice. Formulele produselor ACNIBEN conțin ingrediente active care reglează secreția de sebum, curăță pielea, hidratează și oferă tratament adjuvant. Printre ingredientele cheie se numără Zinc-PCA, Acid Salicilic, Glicerină vegetală, Niacinamide și Biosaccharide Gum-2. Aceste ingrediente au proprietăți sebo-regulatoare, exfoliante, hidratante și calmante, contribuind la ameliorarea acneei.

Formulele produselor ACNIBEN folosesc ingrediente speciale pentru curățarea tenului acneic, precum și produse cu rol de reglare a secreției de sebum, și de tratare a coșurilor și pustulelor.

Ce rol au ingredientele active din noua gamă ACNIBEN:

Zinc-PCA - un activ sebo-regulator fiziologic și antimicrobian esențial pentru dezvoltarea formulelor de îngrijire a tenului gras predispus la acnee.

Acid Salic i lic acid - Beta-hidroxiacidul (BHA) a cărui funcție principală este exfolierea , are proprietăți keratolitice și se aplică local pentru a trata afecțiunile hiperkeratotice și descuamare ale pielii, cum ar fi acneea, precum și pentru a netezi textura pielii.

Glicerină vegetală - este un lichid vâscos care se remarcă prin proprietățile sale de hidratare ridicat e și pentru protejarea pielii de agresiuni datorită caracterului emolient și hidratant (permite reținerea apei în piele, previne pierderea trans-epidermică de apă ) .

Niacinamide - reglează excesul de sebum și strălucirea și ajută, totodată, la reducerea ro șeței .

Biosaccharide Gum-2 - este un agent de protecție împotriva daunelor provocate de agresorii externi care accelerează îmbătrânirea pielii și este un stimulent al confortului pielii stimulând eliberarea de molecule de plăcere. Are proprietăți anti-microbiene și calmante.

Acidul mandelic este un alfa hidroxi acid (AHA) derivat din migdale amare, care mai delicat cu pielea decât alte tipuri de acizi AHA.

Acid glicolic este un acid alfa hidroxi sau AHA, solubil î n ap ă , unul dintre cele mai folosite produse de î ngrijire a pielii. Pentru c ă are cea mai mic ă structur ă molecular ă dintre to ț i AHA , el are posibilitatea s ă p ă trund ă profund î n piele pentru a reduce ridurile, a netezi straturile epidermei, action â nd asupra tuturor imperfec ț iunilor.

Ce produse compun gama ACNIBEN?

Toate produsele din gama ACNIBEN pot fi integrate în rutina zilnică de îngrijire a tenului acneic și pot fi utilizate ca adjuvant în tratamentele prescrise de medic. Gama ACNIBEN include următoarele produse:

Gel de curățare matifiant

Spumă de curățare purifiantă pentru rutina zilnică de îngrijire a tenului acneic.

Gel-cremă matifiantă pentru tratarea excesului de sebum și reducerea luciului nedorit al pielii.

Gel corector facial local pentru tratarea imperfecțiunilor localizate.

Spray pentru reducerea acneei corporale.

Este important de menționat că toate flacoanele Acniben sunt fabricate din 50% plastic reciclat, susținând astfel inițiativele de protejare a mediului.

Pentru a achiziționa produsele ACNIBEN de la ISDIN, acestea sunt disponibile atât online, cât și în farmacii autorizate. Prețul recomandat al produselor poate varia în funcție de tipul de produs, campanii sau politica comercială a fiecărei farmacii.

Brandul ISDIN este lider al pieței de produse dermato-cosmetice din Spania, gândit împreună cu medici dermatologi şi farmacişti. Portofoliul ISDIN este rezultatul cercetării şi inovaṭiei continue, care au ca singur scop dezvoltarea de produse de avangardă în dermatologie, cu formule avansate, texturi şi soluṭii terapeutice noi, ce oferă o abordare holistică, combinând tratarea, întreṭinerea şi terapiile de prevenṭie.

ND Medhealth este o companie farmaceutică cu o gamă completă de servicii, distribuitor pe piața din România a brandurilor dermato-cosmetice ISDIN.

Vizionare placuta