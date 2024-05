5 secrete pentru un makeup perfect

Adevărul este că exista un singur secret, în cinci pași. Un secret pe care-l cunosc (și îl și aplică!) toate vedetele pe care le-ai văzut vreodată strălucind pe covorul roșu: pregătirea pielii cu o rutină constantă și foarte bine adaptată particularităților tenului tău.

Pentru că nici măcar Jennifer Lopez nu arată așa doar pentru că un make up artist celebru s-a învârtit două ore în jurul ei înainte de o ședința foto. Oricât de bune ar fi produsele de machiaj folosite și talentul celui care le aplică, fără o investiție serioasă în timp și produse de îngrijire, va fi nevoie să-ți retușezi make-up-ul de cel puțin câteva ori la o singură ieșire în club. Hai s-o luăm cu începutul. Iată cele 5 secrete pe care trebuie să le știi ca să-ți reziste machiajul perfect pe toată durata zilei.

1.Curăță bine fața și decolteul

Ai grijă să aplici întotdeauna machiajul pe o piele curată. Imagineaza-ți o foaie alba, imaculată, pe care începi să desenezi. Curăță fața cu un demachiant potrivit tenului tău și, te rog, nu face experimente cu produse noi înaintea unui eveniment, când vrei să arăți perfect. Poți folosi și un săpun lichid special pentru față, dar ai grijă să nu freci fața cu prosopul când te usuci, pentru a nu te irita.

2. Exfoliază

Dar folosește un produs blând cu pielea ta. Cea mai sigură metodă să nu-ți apară fisuri și crăpături în machiaj (brr, urât arată!) este să elimini celulele moarte de pe pielea feței. Folosirea unui exfoliator, ideal ar fi chiar cu o seară înainte, va oferi machiajului o baza netedă și solidă pentru a fi aplicat. Specialiștii în frumusețe recomandă să-ți exfoliezi pielea de trei ori pe săptămână.

Tip: nu uita gâtul și decolteul atunci când îți pregătești pielea pentru machiaj. Poți folosi aparatul revoluționar de masaj corporal FOREO LUNA™ 4 body, care curăță nu doar impuritățile, ci și celulele epiteliale moarte si-ți lasă pielea frumoasă, netedă și fină.

3. Folosește loțiune tonică

Tonicul nu s-a demodat, așa că nu uita de el. Împrospătează pielea și strânge porii, pe lângă curățarea ultimelor urme de demachiant. Este o bază perfectă pentru un machiaj rezistent și cu un aspect luminos, pentru că pielea rămâne hidratată.

4. Împrospătează ochii obosiți

Și uite-așa am ocolit două cuvinte urâte de toate femeile: cearcănele și ridurile. Există ac și de cojocul lor! Răcorește-ți pielea de sub ochi cu două feliuțe de castravete sau un cub de gheață, care ajută porii să se strângă, apoi aplică o cremă de ochi hidratantă. Și mai bine ar fi să apelezi la noul dispozitiv de tonifiere cu microcurenți pentru zona ochilor și a buzelor FOREO BEAR™ 2 eyes & lips. Microcurenții oferă fermitate mușchilor, sporind producția de colagen și elastină și au un efect de lifting, pe lângă iluminarea tenului. Și uite-așa am dezvăluit și secretul numărul 5, îngrijirea buzelor.

Tip - Mirela Vescan, make up artist: “Ador efectul instant de netezire, hidratare, drenare și luminozitate a pielii după câteva treceri cu Bear 2 eyes & lips. Este cel mai bun mod de a pregăti pleoapele și buzele pentru make-up. Însă cine dorește cu adevărat un lifting facial, buze mai pline, o oxigenare și o redensificare a pielii trebuie să folosească dispozitivul și seara, după o exfoliere ușoară a tenului”.

5. Hidratează pielea

Pe lângă cei 2 litri de apă, de care beneficiază și tenul tău, ai nevoie și de o cremă ușoară hidratantă. Chiar dacă ai tenul gras, ai nevoie de hidratarea pe care ți-o dă o cremă bună (potrivită tenului tău) pentru ca machiajul să se aplice corect pe piele.

Tip: vara poți folosi o cremă de hidratare cu protecție solară, pentru a adăuga un ecran protector împotriva radiațiilor UV dăunătoare.

Acum ești pregătită pentru machiaj. Fii sinceră cu tine însăți, ai răbdare să respecți toți pașii și vei vedea rezultate uimitoare!

Vizionare placuta