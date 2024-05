Cum să scapi de vârfurile despicate și să le împiedici să se întoarcă?

„Cum repar vârfurile despicate?” Este întrebarea pe care o aude fiecare hairstylist profesionist și, ca să spunem drept, există numai o singură soluție adevărată ca să scapi de vârfurile despicate: să le tunzi. Dar repararea vârfurilor despicate nu înseamnă să scapi pur și simplu de ele. Pentru a toaleta corect vârfurile, ai nevoie de o rutină care să prevină ruperea în continuare a părului, în timp ce maschezi orice ruptură de păr între sesiunile de tuns.

Cum previi vârfurile despicate?

Iată ghidul tău complet pentru a scăpa de vârfurile despicate din orice unghi, oferit de Antoaneta Stoican, stilist Wella Professionals:

1. Folosește un șampon nutritiv

Părul sănătos începe cu șamponul pe care îl alegi. Acesta trebuie să purifice scalpul, lungimile și vârfurile, dar trebuie să fie în același timp suficient de blând pentru a nu răpi firelor de păr uleiurile naturale care formează bariera lor protectoare. De aceea, „pentru a preveni apariția vârfurilor despicate, recomand întotdeauna ULTIMATE REPAIR SHAMPOO de la Wella Professionals. Este formula noastră cea mai nutritivă: conține acizii AHA pentru a hrăni firul de păr și acizi grași omega 9 pentru a netezi stratul exterior al firului. În plus, nu numai că detoxifiază părul de metalele nocive - cele pe care le găsești în aer și în apa cu care te speli - ci dă și un start puternic procesului de refacere a legăturilor din firul de păr.”, recomandă specialistul.

Cum procedezi? Masează spuma luxoasă în părul umed, apoi aplică balsamul ULTIMATE REPAIR, cremos, dar ușor. Împreună, aceste două produse (care se clătesc apoi, eliminându-se complet din păr) oferă tuturor tipurilor de păr de 12 ori mai multă netezime, cu 99% mai puțină rupere.

2. Folosește o dată pe săptămână o mască de păr

Șamponul și balsamul ULTIMATE REPAIR de la Wella Professionals sunt indicate pentru uzul zilnic. „O dată pe săptămână, recomand folosirea unui măști de păr care va hrăni părul casant. Masca ULTIMATE REPAIR este unul dintre cele mai puternice produse pentru părul deteriorat, oferind o doză de hrană atunci când părul are cea mai mare nevoie. Acest efect se datorează tehnologiei adaptive inovatoare, care detectează zonele în care părul are cea mai mare nevoie de îngrijire, apoi oferă reparare țintită pentru a menține părul sănătos de la rădăcină la vârf. Înainte de a aplica produsul pe părul curat, stoarce părul de excesul de apă, astfel încât să poată absorbi ingredientele nutritive ale măștii. Apoi lasă produsul să acționeze timp de 5 minute, înainte de a limpezi temeinic părul.”, explică Antoaneta Stoican.

3. Usucă părul cu un prosop din microfibră

Frecarea este una dintre numeroasele cauze ale ruperii părului și ale enervantelor vârfuri despicate. Pieptănatul, periatul, stylingul și uscarea părului sunt însă inevitabile, astfel că scopul tău nu poate fi decât să reduci stresul pe care aceste operațiuni îl impun oricum podoabei tale capilare. Cum să faci asta? O cale simplă este să renunți la prosopul tău tradițional și să îl înlocuiești cu un prosop din microfibră: este mai blând cu părul care tocmai a fost spălat și tratat cu balsam. După ce ți-ai spălat părul, folosește prosopul de microfibră pentru a-l tampona în zona rădăcinilor, lungimilor și vârfurilor - fără să freci! Dacă ai părul creț, poți să îl legi într-un turban improvizat din prosopul de microfibră - părul se va usca astfel de la sine, fără căldură, buclele își vor păstra consistența, definiția și corpolența - tehnica se numește „plopping”.

Dacă nu ai un prosop de microfibră la îndemână, folosește un tricou din bumbac, care va absorbi umezeala, fiind în același timp blând cu șuvițele de păr. Presează puțin în zona rădăcinilor și lungimilor pentru a absorbi excesul de apă - frecarea nu este necesară.

4. Repară părul deteriorat în 90 de secunde

Indiferent dacă este provocată de placa de întins părul, de radiația ultravioletă, de tratamente chimice sau de uzura normală, deteriorarea părului este vinovatul suprem pentru apariția vârfurilor despicate. Pune-i deci capăt cu un tratament de hidratare profundă care conferă forță șuvițelor tale stresate. ULTIMATE REPAIR MIRACLE HAIR RESCUE repară deteriorările părului în 90 de secunde. Atuul lui? Este un tratament puternic, dar în același timp imponderabil - nu încarcă părul. Este conceput pentru a fi pulverizat în părul curat, tamponat cu prosopul, dinspre rădăcini spre vârfuri, apoi - atenție, acesta este pasul crucial - se lasă să se absoarbă timp de 90 de secunde. Se poate folosi separat sau prin layering (o tehnică utilizată în îngrijirea pielii, care implică aplicarea mai multor produse cosmetice într-un anumit ordine), împreună cu produse de styling adecvate.

5. Perie părul cu blândețe, dinspre vârfuri spre rădăcini

Da, ai citit corect. Dacă treci peria dinspre rădăcini spre vârfuri nu numai că pui părul în mare pericol de rupere, ci poți produce și clivaje de-a lungul firului de păr, ceea ce îți va crea o imagine de păr ciufulit, zdrențuit, deteriorat. Modalitatea corectă de periere a părului cere să începi din zona vârfurilor, descâlcind cu blândețe eventualele noduri. Treptat, poți începe să pui peria din ce în ce mai sus, spre rădăcini, până ce descâlcești tot părul. Folosește această tehnică atunci când folosești balsamul sau masca de păr. Aplică tratamentul pe părul ud, apoi folosește un pieptene cu dinți foarte rari pentru a conduce produsele prin eventualele noduri formate în păr, de la vârfuri spre rădăcini.

6. Evită cozile de cal prea strânse și legate cu elastic

Coada de cal este unul dintre cele mai simple moduri de hairstyling, dar atenție: elasticul strâns poate stresa părul fin, conducând la vârfuri despicate și ruperea firelor. Ca atare, poartă părul liber de câte ori ai ocazia - când nu este posibil, poți folosi clame sau elastice lejere îmbrăcate în mătase. Cu timpul, vei observa mai puține vârfuri despicate. Unde mai pui că elasticele dublate cu mătase sunt foarte trendy.

7. Apără-ți părul de căldură

Uscătoarele de păr, ondulatoarele, placa de netezit – toate aceste ustensile care folosesc căldura pot deteriora părul, dacă nu este protejat. Ele răpesc cuticulei firului de păr uleiurile sale naturale, lăsând șuvițele fragile și deschizând calea spre nedoritele vârfuri despicate. Astfel, „înainte de a începe coafarea părului cu ustensilele tale fierbinți preferate, ai nevoie de un produs care să ofere părului protecția necesară. Pentru a avea și protecție și strălucire într-un singur produs, folosește ULTIMATE REPAIR PROTECTIVE LEAVE-IN. Această cremă cu consistență mătăsoasă protejează părul împotriva celor 5 cauze comune ale deteriorării părului: efectul frizz, expunerea la ultraviolete, ruperea, frecarea și desigur căldura. Acest produs oferă protecție părului până la 450 grade Celsius, în timp ce reduce efectul frizz.”, adaugă stilistul Wella Professionals.

8. Dormi pe o față de pernă din mătase

Știai că fețele de pernă din bumbac, oricât ar fi de moi, pot afecta cuticula firului de păr, ceea ce conduce nu numai la efectul de frizz (conceptul de „coafat cu perna”), ci și la fragilizarea și ruperea părului? De aceea, pentru posesoarele de păr fragil sunt recomandate fețele de pernă din mătase. Dar nu trebuie să te oprești aici: pentru persoanele cu bucle și mai ales pentru cele care au bucle aspre și spiralate, o bonetă de dormit din mătase poate face o diferență vizibilă în ceea ce privește aspectul și consistența părului.

9. Protejează-ți părul la piscină

Clorul din apa din piscină și sarea din apa mării sunt o pacoste pentru păr. Părul se usucă și se asprește, devine fragil și casant - putem observa asta când ne întoarcem din vacanțe. Ca să pui capăt dezastrelor provocate de clor și sare, încearcă să uzi bine părul cu apă curată înainte de a intra în bazin sau în mare. Podoaba ta capilară este ca un burete: aceasta poate reține o cantitate fixă de apă înainte de a ajunge la punctul de saturație. Așadar, dă-i părului tău apă curată, ca să nu absoarbă apă cu sare sau clor! Pentru un efect perfect și o protecție suplimentară adaugă un strop de balsam pe lungimi și vârfuri.

Gata! Acum e momentul să te privești în oglindă și să pui întrebarea: Oglindă, oglinjoară... Cine are părul cel mai frumos din țară?

