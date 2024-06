Paula’s Choice duce protecția solară la următorul nivel cu ultimul produs lansat!

Cercetările arată clar: toți trebuie să folosim cremă cu protecție solară în fiecare zi, când plouă sau e soare, pentru a preveni atât îmbătrânirea prematură, cât și cancerul de piele.

CP

Dar dacă nu-ți place să folosești SPF, deși știi că ar trebui?

Poate că în trecut ai simțit că SPF-ul ți-a provocat erupții, ți-a iritat pielea sau a lăsat un aspect sau o senzație neplăcută pe piele. Toate acestea sunt probleme reale, dar soluția nu este să renunțăm cu totul la protecția solară. Găsirea unei formule care să funcționeze pentru tipul tău de ten este cheia. Poate fi nevoie de mai multe încercări pentru a găsi ceva care funcționează pentru tine.

Care cremă cu protecție solară este cea mai bună?

Crema cu protecție solară potrivită pentru tine este cea pe care o vei aplica zilnic cu plăcere. Ar trebui să aibă factor de protecție SPF 30 sau mai mare și să ofere protecție cu spectru larg pentru a preveni deteriorarea cauzată de razele dăunătoare ale soarelui UVA și UVB.

În plus, pentru a face o alegere în cunoștință de cauză, trebuie să știi cum răspunde pielea ta la diferite ingrediente și texturi ale protecției solare: cele care conțin filtre minerale, filtre sintetice sau o combinație între filtre minerale și sintetice.

Indiferent de crema cu protecție solară pe care o alegi, este esențial să o folosești pe tot parcursul anului. Chiar dacă te gândești că soarele nu îți va arde pielea, lumina zilei, chiar și prin nori, va îmbătrâni pielea și va crește riscul de cancer de piele. Înfricoșător, dar adevărat: razele UVA ale soarelui trec prin sticla ferestrelor! Nu vei simți daunele, dar se întâmplă oricum.

Am lansat un produs cu beneficii multiple!

5% Vitamin C Sheer Moisturizer SPF 50 oferă protecție UV cu filtre solare sintetice și protecție antioxidantă cu 5% vitamina C și aminoacizi din alge. Are textură fluidă, este ușor de aplicat și reaplicat, are aspect final luminos, este potrivit pentru toate tipurile de ten.

Formula contine:

+ filtre UV

+ 3 tipuri de vitamina C extrem de stabilă ce restabilesc luminozitatea pielii, uniformizează culoarea și potențează protecția solară

+ aminoacizii derivați din macroalge roșii ce îmbunătățesc protecția UV și acționează în straturile mai profunde ale pielii pentru a întări și proteja împotriva factorilor de mediu.

+ acetyl zingerone, derivat din ghimbir, ce reduce și ajută la prevenirea pigmentărilor

Această formulă folosește tehnologia microfluidică, responsabilă pentru textura uimitoare și senzația abia perceptibilă a produsului pe piele.

Combinația de filtre UV și vitamina C formează un sistem de protecție avansată pentru piele: filtrele UV blochează atacul inițial al razelor UV, în timp ce vitamina C neutralizează daunele radicalilor liberi. Este ca și cum ai avea un sistem dublu de securitate pentru pielea ta, asigurând protecție maximă împotriva daunelor solare.

Produsul se poate achiziționa de pe www.paulaschoice.ro.

Preț: 270 lei/ 60 ml & 90 lei/ 15 ml