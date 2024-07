Rinoplastia ultrasonică folosește tehnologia cu ultrasunete (piezo-chirurgie) în operația de remodelare a nasului, pentru a sculpta precis osul și cartilajul nazal, cu conservarea optimă a țesuturilor și timp de recuperare minim.

Dr. Gabriel Mazilu, chirurg estetician renumit, cu o experiență de peste 15 ani în chirurgia estetică, dar și cu o expertiză extinsă in realizarea operației de rinoplastie, este singurul medic din regiunea Moldovei, dar și printre foarte puținii din Romania care realizează varianta de rinoseptoplastie ultrasonică.

Dr. Gabriel Mazilu este medic primar Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă în Iași, cunoscut pentru pasiunea sa deosebită în acest tip de intervenție, dar și utilizarea tehnologiei avansate în rinoseptoplastia ultrasonică.





"Fiecare intervenție este atent planificată și personalizată, în a răspunde nevoilor individuale ale pacienților, pentru ca rezultatele să fie într-o armonie și naturalețe a trăsăturilor faciale.", spune dr. Gabriel Mazilu.



Expertiza în rinoplastie



Dr . Gabriel Mazilu participă la cele mai importante congrese de specialitate în Rinoplastie, din care cele mai recente:



• Preservation Rhinoplasty Fellowship – Dr IVES SABA, iun, 2023



• Preservation Rhinoplasty World program, Nisa, 2022



• Open Rhinoptoplasty Course (7th edition) – Bergamo, Martie 2022



• Annual Meeting of the Rhinoplasty Society Europe – Bergamo, Martie 2022



Asadar, a învățat de la cei mai buni medici cu renume, din întreaga lume în rinoplastie, și continuă să se perfecționeze.



Cum decurge rinoplastia ultrasonică?



Consultul Inițial:



Primul pas este o consultație detaliată cu dr. Gabriel Mazilu (chiar și online), unde se vor discuta obiectivele pacientului și realiza analizele necesare, pentru a planifica intervenția.



Intervenția chirurgicală:



Dr. Gabriel Mazilu folosește cele mai avansate tehnici chirurgicale, dar și tehnologia cu ultrasunete, mai exact un instrument de piezochirurgie (Piezotome – PiezoSurgery Flex), pentru a remodela structura nazală cu o precizie milimetrică.



Această metodă permite o sculptare delicată fără a afecta țesuturile moi și fără a provoca fracturi, ca în cazul rinoplastiei tradiționale.



Se vor produce vibrații de frecvență foarte mare și amplitudine mică, care sunt transmise la un vârf metalic (disponibil în diverse forme și interschimbabil, în funcție de zona de aplicare).



Recuperarea:



"Datorită naturii minim invazive a procedurii, timpul de recuperare este redus, iar efectele sunt mult mai 'blânde'. Asta înseamnă mai puține echimoze, mai puțin edem etc. Majoritatea pacienților pot reveni la activitățile normale în câteva zile, cu umflături și vânătăi minime.", continuă dr. Gabriel Mazilu.



Tot ce trebuie să știi despre Rinoplastia Ultrasonică



Ce este Rinoplastia Ultrasonică?



Rinoplastia ultrasonică este o tehnică avansată și minim invazivă de remodelare a nasului, care utilizează tehnologia cu ultrasunete, cu scopul de a sculpta precis osul și cartilajul nazal.



Chirurgul estetician precizează că această metodă modernă reduce semnificativ riscurile și complicațiile asociate rinoplastiei tradiționale, oferind rezultate estetice superioare și o recuperare mai rapidă.



Cui se Adresează Rinoplastia Ultrasonică?



Rinoplastia ultrasonică este indicată pentru:



• persoanele care doresc să își corecteze forma nasului din motive estetice,



• pacienții care au nevoie de corectare a deformărilor nazale congenitale sau dobândite,



• persoanele care au probleme de respirație, cauzate de deviația de sept, și vor să trateze aspectele funționale împreună cu cele estetice,



• persoanele care au suferit traumatisme nazale și doresc o corecție estetică și funcțională.





Avantajele Rinoplastiei Ultrasonice în Comparație cu Rinoplastia Clasică



• Precizie Ridicată – tehnologia cu ultrasunete permite chirurgului să controleze exact forma și dimensiunea osului și cartilajului, minimizând riscul de asimetrie sau alte complicații. Tăierea oaselor, prin piezochirurgie, este mult mai fină și controlată, iar țesuturile moi nu sunt traumatizate prin această tehnică.



• Remodelarea oaselor nazale se poate realiza fără fracturarea acestora. În unele cazuri, cocoașele nazale pot fi reduse fără tăierea oaselor.



• Recuperare Rapidă – procedura minim invazivă reduce semnificativ timpul de vindecare și disconfortul post-operator. Pacienții experimentează mai puține umflături și vânătăi (mai frecvent întâlnire în rinoplastia clasică).



• Vizibilitate mai mare – vizibilitatea în timpul procedurii este mult îmbunătățită.



• Minimizarea Complicațiilor – utilizarea ultrasunetelor reduce riscul de afectare a țesuturilor înconjurătoare și nervilor, prevenind astfel sângerările excesive și infecțiile. Trauma indusă de decolarea subperiostală și subpericondrală este minimizată asupra nervilor și vaselor de sânge situate deasupra acestei zone de disecție.



• Rezultate Naturale – sculptarea precisă oferă rezultate estetice foarte naturale, cu un profil nazal armonios și bine definit.



• Tehnică Avansată – rinoplastia ultrasonică nu modifică abordarea unei rinoplastii clasice. Piezotomul perfecționeză cu mai multă finețe anumiți pași, corectând aceleași probleme estetice.