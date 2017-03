Foto interior si prima pagina: Razoomanet, Shutterstock

A aparut aceasta emisiunii pe Pro TV in vietile noastre. Cea cu dansul si cu doamnele. Cu Mihaela Radulescu, cu Adreea Marin si in general cu personalitatile pe care acestea le stapanesc cu greu. Odata cu aceasta emisiune a izbucnit si o apucatura cumplita, pe care doar un tip aspru de limitare intelectuala o poate determina: ironia pe tema varstei.

Ideea de imbatranire. Una dintre marile probleme ale lumii aceasta e: imbatranirea. Dar mai ales felul cumplit in care ne raportam la ea. Cel mai grav lucru pe care poti sa-l faci in viata acesta e, sa imbatranesti. Traim angrenati in aceasta corvoada, invartindu-ne isteric, nu care cumva sa para ca am imbatranit. O intreaga industrie de cosmetice si interventii chirurgicale. O intreaga amploare de psihologi si psihologii se dezlantuie in favoarea lor. Nu care cumva, in dinamica lucrurilor, nu altfel, sa dea cuiva prin minte ca am cam imbatranit.

Am obiceiul acesta de a sta de vorba cu oameni, discutii din care sa reiasa interviuri. Cu doamnele de mai sus am vorbit in nenumarate randuri, in distributia asta, de discutie ce va aparea in public. Nu-i usor sa traiesti in spaima aceasta, ca menirea ta in viata e sa fii celebru, celebra, aclamat, aclamata si frumos, sau mai ales frumoasa. Am un obicei natang de a intreba fara menajamente: “iti e frica de imbatranire?”. Nu stiu sa-mi fi raspuns cineva cinstit la intrebarea asta pe care am adresat-o din capul locului foarte multor celebritati.

Mai rau decat sa-ti fie frica de batranete e sa-ti fie frica sa se vada ca-ti e frica de batranete. Iar cel mai rau dintre toate, e sa te apuci sa constati in public despre o femeie ca a imbatranit. In toiul acestei emisiuni ne-am tot trezit cu unii si cu altii, cu constatari de halul acesta.

Iertati-ma ca va spun, cu totii imbatranim. Cu asta ne ocupam in viata. Englezii spun inca de la un an: “he’s one year old”. Dumnezeu a lasat aceasta etapa in viata nu ca sa ne luptam cu ea si nici ca s-o constate ironic cei din jur. E tocmai o etapa a lipsirii firesti si natural de puerilitate in viata. E o forma obligatorie de devenire a ceea ce ar fi trebuit sa fim de la inceput. Preocupati mai degraba de ceea ce se intampla in interior, nu de ceea ce se intampla in exterior. Mi-a placut mereu Audrey Hepburn. Genul ei de firesc in aparitie, viata si exprimare e ceea ce lipseste ingrozitor de mult tot mai des. “Poti spune mai multe despre o persoana, ascultand ce spune aceasta despre altii, decat ce spun altii despre aceasta”, Audrey Hepburn, de la ei. Iar de la noi, Manuela Harabor. Genul de femei care stiu sa danseze prin viata.