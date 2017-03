Foto: Krasimira Nevenova, Shutterstock

Saptamana trecuta, am fost invitat la un camp pentru tineri sa le vorbesc despre “personal branding”. Si cum stateam eu asa, m-am dus. Ca-mi place ideea de branding, imi place ideea de tineri si-mi place sa si vorbesc, de ce sa va mint.

In limba romana avem aceasta sintagma in felul nostru de a o vorbi: “o luam de la capat”. La capat, stim cu totii, ajungi. Dar ideea de a o lua de la capat, ne da asa, cumva, impresia ca ne invartim in cerc. Ajunsi la capat, o luam de la capat. Imi place ideea de tineri, pentru ca ei o iau de la capat. La varsta lor, pana in 20 de ani, priveam cu invidie spre capat. La capatul celalalt erau oameni aflati cumva in timpul unei vieti careia ii dadusera un sens. Sa ai sens e cel mai greu lucru in viata. De la capatul dinspre care porneam eu, pana la celalalt capat, era nevoie de un sens. Trebuia sa-l “capat”.

Autobuzele au sensul acesta, ajunse la capat, o iau de la capat. Imi aduc aminte seara, asteptand autobuzul 301, la capat, acolo, la Piata Romana, seara, urmaream masinile si-mi imaginam, la capatul zilei, spre ce case mergeau oamenii, spre ce viata, dinspre ce serviciu. Ma uitam la masinile oprite in dreptul statiei, la stop, si-mi imaginam viata oamenilor de la volan. Cu totii plecam din capat, cu o proiectie in minte despre cum ar trebui spre celalalt capat sa fim si sa fie. Asta ne ruineaza in viata. Pe de-o parte impresia ca ea incepe spre capat, pe de alta parte faptul ca acest capat e mereu departe. Privind spre capat, nu locuim niciodata prezentul.

Ma uitam la cei de 20 de ani, care erau in fata, asteptand sa spun ceva. Ma uitam la ei si ma gandeam ca eu le paream cumva spre capat. Le paream unul de la volan, aflat intr-o viata ce capatase un sens. Ma uitam la ei, aflati mai aproape de capatul celalalt. Am luat o foaie hartie goala si le-am aratat-o. Personal brandingul ne invata ca fiecare dintre noi suntem “inmagazinati” in cateva cuvinte care ne vor descrie in viata. Istet, simpatic, greoi, demodat, superficial, logic, entuziamant. In dinamica vietii, “personal brandingul” sunt cateva cuvinte care ne povestesc cine suntem. Undeva, in capatul dinspre care porneau, pe foaia aceea goala, trebuie sa treaca cine vor sa fie. Eu cred ca te decizi cine vrei sa fii in viata, administrand intr-un fel cele care-ti sunt date. Le-am propus sa scrie frumos pe foaia aceea goala. Ca toata viata in acel personal branding vor locui.

Ce mi se parea cumva funny era ca, uitandu-ma la ei, priveam din nou cu invidie. Inca nu-si trecusera nimic pe foaie.

Foto prima pagina: Who is Danny, Shutterstock