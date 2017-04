In urma cu ceva timp am ales sa fiu fericita. Suna ciudat, poate, dar garantez ca nu e. Fericirea este o optiune la indemana oricui are timpul si dispozitia necesara sa-si bata capul cu asemenea detalii. Probabil ca afirmatia ar fi valabila in cazul oricui, fara exceptii, dar nu-mi permit sa presupun ca oamenii care se confrunta cu probleme serioase pot fi fericiti la comanda. Pentru restul insa, trucurile de mai jos sunt testate si functioneaza!

Caut magia in orice

Eu cred ca magia exista cu adevarat doar ca in zilele noastre beneficiaza de multe explicatii pe care o minte analitica le digera mai usor. In trecut, un kit de experimente destinat copiilor ar fi fost un motiv plauzibil pentru a arde pe cineva pe rug. Astazi, la granita cu fenomenele pentru care inca nu avem o explicatie, se afla stiinta care inca nu a ajuns la urechile noastre.

Mi-am dat seama ca fac magie cand fii-mea, uitandu-se la ritualurile pe care le respect atunci cand gatesc, mi-a soptit smechereste: Mami, tu esti o vrajitoare buna. Cam sunt, mi-am spus mandra, pentru ca folosesc anume ierburile in fierturi aromate si in licori si potiuni parfumate.

Calatoresc

Mi-e frica sa zbor, mi-e frica sa merg cu masina si imi e dor de casa dupa maxim o saptamana chiar daca sunt cazata la cel mai grozav hotel de pe cea mai frumoasa insula din lume. Dar calatoresc oricum. Pentru ca din viata strangi numai emotii, experiente si amintiri pe care, sper, spiritul le foloseste pentru a creste. Avere mai mare decat sa vezi cat mai mult din Pamant nu poate exista.

Traiesc in prezent

Este, momentan, un efort sa traiesc doar aici si acum. Asta pentru ca toata viata am visat cu ochii deschisi si am trait permanent cu capul in nori. Cred ca imaginatia este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care omul le-a primit, dar prea mult din orice, inclusiv din lucrurile bune, poate fi daunator. Prin urmare, echilibrul este raspunsul si in acest caz.

Mananc sanatos si fac miscare

Daca in trecut aceasta combinatie ar fi fost solutia sigura pentru a ma tortura, astazi am descoperit cat de placut plutesc cand am grija de sanatatea mea. Sportul este, se stie, un generator excelent de endorfine. Cand vine vorba de mancare insa, lucrurile sunt putin mai complicate – avem de ales intre o placere intensa dar trecatoare si o relatie sanatoasa cu mancarea. La fel ca in iubire, cred ca alegerea depinde si de varsta si sunt sigura ca toata lumea ar trebui sa guste si putin fast food o data in viata, prin tinerete. ;)

Ma uit la jumatate plina

Sa fii optimist este o alegere constienta. Cel putin asa a fost pentru mine. Nu sunt sigura daca exista sau ba oameni care se nasc asa si, de fapt, nici nu conteaza. Important este rezultatul iar daca obisnuiesti sa privesti doar catre riscuri si dezavantaje, ar trebui sa-ti muti privirea spre scenariul fericit. Ai dreptate, o multime de lucruri pot merge prost. Dar daca merg bine?

Cu drag,

Oana

Featured foto by g-stockstudio