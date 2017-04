Nu stiu altii cum sunt, dar mie intotdeauna mi se pare ca am ceva. Ca m-am imbolnavit grav, ca sunt pe ultima suta, doar ca nu e inca oficial. Un simplu search pe google te pune intr-un deznodamant cumplit, sau altul, plecand doar de la o durere de cap ce-o ai de doua zile. Nimic nu e mai cumplit ca o stare nejustificata de oboseala cu care traiesti de doua zile. Toata bolile grave ale lumii pleaca de aici: "aveam o stare de oboseala, apoi au aparut niste dureri de cap".

Eu va spun asa, ca suntem intre noi oamenii, ni se intampla lucruri cumplite, dar ce ma incurca cel mai tare e ca exista un nume comportamental. Suntem ipohondrii. De aici reiese cumva, ca sunt si oameni care nu sunt. Oameni care traiesc cu impresia ca n-au nimic. Ceea ce sigur, n-as zice, dar treaba lor, nu vreau sa le stric fengshuiul. Eu trebuie mereu sa stiu cat mai am de trait. Sunt din gasca aceea care prefer sa-si stie diagnosticul. Altfel vorbeste omul cand mai are un pic, altfel vorbeşte omul cand nu stie cat mai dureaza. Am aceasta filosofie de viata, sa scrii pe facebook mereu, ca şi cum ar fi pentru ultima oara. Ca vin toti apoi si dau conotatii. Stau, evalueaza. E si stupid sa nu ai incheiere.

Obiceiul asta de a ne diagnostica pe google e ultimul hal de a trai. Cred insa ca viitorul nu e cu doctori. Viitorul e mecanizat. Inlatura factorul uman şi din medicina. Cred ca vom fi investigati şi inventariaţi de roboti. Cinici. Care ne vor spune cu precizie, ce, cum si cand vom avea. Viitorul va fi dezumanizat. Doctorul care-ti da vestea ambalata cu atentie va fi ceva de care cu greu ne vom aduce aminte.

Elon Musk, acest individ din vietile noastre, ocupat cu viitorul, declara ca oamenii vor trebui sa fuzioneze cu masinile daca-si propun sa ramana competitivi. Langa declaratia astuia un review al meseriilor care vor disparea din vietile noastre odata cu tehnologia care evolueaza. La asta ma gandeam intr-o dimineata, la radio citind doua stiri, avand o durere de cap si o stare inexplicabila de oboseala. La robotii la care vom merge, care ne vor privi cinic si ne vor diagnostica fara menajamente.