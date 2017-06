Nu stiu altii cum sunt, eu abia astept facebookul sa se apuce sa rezolve problema “fake-news”. Va dati seama cate poze or sa dispara? Iti dai seama ca va trebui sa va puneti poze fara niciun filtru? Si apoi sa scrieti chiar ce ganditi de fapt? Cate likeuri date de curtoazie or sa se scada. Si o sa vedem cu disperare cat suntem de apreciati de fapt? Si nu in ultimul rand, cati prieteni or sa dispara, dintre aia care au dat “friend request” doar ca sa urmareasca ce tot faci? Cu totii ne plangem ca facebookul e un tip de minciuna. Ca si cum in rest lucrurile ar sta altfel.

Minciuna incepe nevinovat ca o manifestare a creativitatii in copilarie. Cu timpul devine tot mai sofisticata, devine intai o forma de comunicare si incet devine felul nostru de a fi. Mi-a placut o replica data in noua serie House of Cards. Frank Underwood ii raspunde lui Claire Underwood la o intrebare la care nici noi nu stim sa ne raspundem. “Pe cine-si doresc oamenii?” Asta este intrebarea. Brusc vine raspunsul: isi doresc pe cineva care sa-i apere de ceea ce nu vor sa afle.

Citeam intr-un articol pe National Geographic despre minciunile in care traim cu totii. 22% dintre minciuni sunt ca sa acopere o greseala mare. E un fel de rezolvare. 16% pentru beneficiu financiar. Ne povestim gresit in cv-uri. 15% pentru alte beneficii in afara banilor: “esti cea mai importanta persoana din viata mea”. 14% ca sa evitam alte persoane. Stiti momentul cand iti pui telefonul la ureche cand in preajma sunt persoane obositoare? 8% pentru “self impression”. De departe preferatii mei. Cei care-si doresc sa faca o figura frumoasa. 6% ca sa evitam grosolaniile, mintit din politete: “arati foarte bine!”. 5% din umor. Mintitul in gluma. Si raman 7% de rezolvat. Sunt trecuti la “unkown reason”. Pare o minciuna feminina, deci fara motiv.

Dupa 30 de ani de viata ai si cateva concluzii. Daca nu vreti sa fiti mintiti, va spun cateva tipsuri la care am ajuns, dar raman intre noi. Nu va inconjurati de oameni cu memorie. Astia isi permit cel mai bine minciunile. Nu se incura in ele. Au rutina. Nici de oameni de succes. Acestia sunt condamnati la minciuna. Au nevoie sa-si intretina starea asta cumplita de succes. Evitati oamenii care vorbesc mult. E matematica. N-ai cum sa fii sincer 10 minute vorbind continuu. Si ultimul si cel mai important, daca nu vreti sa fiti mintiti, petreceti cat mai putin timp cu voi insiva.