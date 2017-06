Foto: ESB Professional, Shutterstock

Nu stiu cum sa va spun, dar nu mai e de joaca. In lumea asta e razboi mondial. Se petrece intre sexe. Ce a fost pana acum a fost o joaca. Acum s-a trecut la corectitudinea politica in toata lumea. Lumea e genul feminin. Pentru ca le apartine.

La Cambridge, profesorilor care notează lucrarile le-au fost interzise cateva cuvinte. Si pe buna dreptate. De exemplu: „flair”, care inseamna talent. Sau „brilliance” , care inseamna “inteligență sclipitoare”. Si mai ales „genius”. Adica geniu. Acesta a fost si devalizat cumva prin repetitie. Acum totul e genial. Au fost interzise pentru ca sunt percepute ca fiind attribute ce, istoric vorbind au fost asociate cu barbatii. Si lucrul acesta trebuie sa inceteze. Instinctiv sa stiti ca trec in tabara femeilor. Tot istoria ne invata. Niciodata un barbat nu s-a contrazis cu o femeie si la un moment dat ea, sa se declare convinsa.

Lumea e genul feminin. Dar e mereu salvata de barbati. Supereroii sunt niste barbati. Iertati-ma ca va spun, dar nu e in regula. Wonder woman e cea care echilibreaza, dar wonder inseamna evident “mirare”. Nu stiu daca o femeie mirata e ce ne trebuie intr-o situatie de criza. Va spun de la obraz, aveam doua fete. Sunt tata. Aveam doua fete, cand, de vreo luna, in familie s-a nascut un baiat. Erau doua surori, a aparut un frate si toti cei trei acum sunt frati, nu surori. Daca sunt doua femei geniale, sa nu ne ferim totusi de cuvinte, iar langa ele apare un barbat. Si el genial. Dintr-o data cei trei nu sunt cele trei si sunt geniali, nu geniale.

Gramatica pana la urma are stilul acesta discriminatoriu. Si traim sub tot felul de apucaturi gresite, “femeia de serviciu” de exemplu. Pot fi si barbati angajati in salubrizare. Ei vor fi femei de serviciu. Nu agenti de curatenie, cum e politic corect. In engleza lucrurile se indreapta. Purtatorul de cuvant nu mai este “spokesman”. E “spokesperson”. Femeia de serviciu nu mai este “cleaning woman”. Exact! E “cleaning person”. Stiristul nu mai e “news man”. E “news person”. Pentru ca nu e de joaca pana la urma cu asa ceva. Se va ajunge la barbati de serviciu. Va aparea si “superwoman”. S-a terminat cu luna de miere. Incepe razboiul.