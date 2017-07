Photo by Scott Webb on Unsplash

Nu stiu daca ati remarcat, dar pe Facebook cu totii suntem ce am vrea sa fim. Suntem versiunea de succes a noastra. Ne inlaturam discret tot ce e nefericit si nereusit in ceea ce am devenit. Cu asta ne ocupam pe Facebook. Cu a pune filtre potrivite care sa ne mascheze defectele. Ca viata are si defecte.

Asta e o apucatura a noastra. Dar lucrurile se petrec si invers. Cand o relatie incepe, ea porneste cu obiceiul fiecaruia de a proiecta in celalalt o versiune ideala. Versiune ideala pe care apoi, cu timpul, o reajustezi pana la inlocuirea completa cu realitatea. Facebookul impune in virtual versiunea pe care o vrei.

Si cum statea el asa, Evan Spiegal, co-fondatorul Snapchat vine cu o idee: Snapchatul sa construiasca in ceilalti versiunea pe care ti-o doresti de la ei. Eu va zic titlul, apoi Dumnezeu cu mila. Gata? Viitorul filtrelor Snapchat va va permite sa aveti sex virtual cu oricine doriti. Voi intelegeti nefericirea? Ideea tocmai asta e, sa nu obtinem tot ce vrem in viata. Sa ne mai permitem sa ne si dorim. Cata vreme ai tot ce vrei, n-ai sa mai ai dorinta.

Si acum sa intram in detalii. Impreuna cu nivelul de urmarire al fetei de astazi, adica ce obisnuim sa adaugam discret si amuzant ca filtre, ba coarne, ba ochelari, ba mai stiu eu ce, in curand veti putea sa-l transformati pe partenerul dumneavoastra în oricine. Asta spun ei. In oricine vreti, mai putin in ce vreti, as adauga putin. Adica intr-un barbat fidel, multumit cu ce are. Procedura se face intrebuintandu-va de niste “google glasses”. Si apoi de imaginatia de care dispuneti. Asa arata viitorul. Cu doi oameni facand dragoste teoretic impreuna, practic fiecare cu cine vrea. Veti zice, bine, n-o sa-i dau voie cu asa ceva. Ca sa ramaneti de neinlocuit. N-ar mira pe nimeni sa apara lentile de contact.

Si cand te gandesti ca tot balamucul asta, doar pentru ca Evan Spiegal s-a saturat de iubita lui, de Miranda Kerr. Chiar nu trebuia sa dea peste cap o lume intreaga pentru atata lucru. Dar stiti cum sunt barbatii.