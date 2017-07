Foto: nd3000, Shutterstock

Atunci cand te apuci sa intelegi cu cine ai de aface. Cand incepi sa-l configurezi. N-ar fi fost asa de greu, daca toate acestea nu s-ar fi petrecut si pe fondul acesta care-ti suspenda ratiunea: parca ai fi si putin indragostita de el.

Sunt doua feluri de femei care pornesc anapoda intr-o relatie. Tipologia femeii sceptice, instalata tot timpul in prezumptia de vinovatie in ceea ce-l priveste. Asteptand mereu sa-si confirme scenariile cumplite. Cautand mereu ca ele sa devina plauzibile. Insurubate intr-un pesimism labartat ce va duce intr-un final tot timpul la acelasi deznodamant: barbatii sunt la fel, adica groaznici. Si al doilea tipar de comportament feminin ce pleaca intr-o relatie este cel al femeii nefericit de entuziaste. Ce-si proiecteaza relatia pe termen lung. Incatata ca in sfarsit s-a rezolvat. El este acela. Femeia care proiecteaza fara masura insusiri pozitive in comportamentul celuilalt. Femeia incantata, ce traieste inceputul relatiei cu garda jos, investindu-l pe celalalt cu amploarea tipului ideal. El se va speria, se va simti intr-o nesiguranta si va parasi incinta. Ea va suferi, simtind ca nu-i merita nimeni increderea.

Ca sa sarim peste aceste nefericite posturi de nesiguranta in care traiesti inceputul de relatie,Daca-l vedeti intr-o stare nefireasca in trafic, nu va ganditi ca acesta il schimba. Noi, barbatii, suntem cei care suntem in trafic. In rest ne ambalam in tot felul de feluri momentane de a fi.Dati-i un laptop care functioneaza greu si niste treaba urgenta de facut. El este cel care e atunci cand uita cine e. Plimbati-l putin prin magazine, asa vreo jumatate de ora fara tinta. Femeia poate face lucrul asta. Femeia poate sta intr-un magazin o ora, grabindu-se. Treceti-l prin aceste scenarii si o sa aflati dintr-un inceput cine este.

Stiu, nu e tocmai fair ce fac. Ar fi trebuit sa tin cu ai mei. Ar fi trebuit sa nu va spun lucrurile acestea. Am zis sa va spun asa, ca ne cunoastem. De aceea va rog sa le faceti fara sa le dati mai departe.