Foto: SFIO CRACHO, Shutterstock

Ma gandeam la baiatul acesta, la Carla’s Dream. Ma gandeam la tipul asta de viata. Sa poti sa fii si celebru si anonim. Sa ai beneficiile a doua vieti produse in paralel. Sa poti cumva sa limitezi prejudiciile celor doua. Ca sunt momente cand ai nevoie sa fii un tip celebru, dar mai ales sunt momente in care ai vrea sa treci nevazut. Sunt momente in care vrei sa fii beneficiarul faimei si momente in care vrei sa fii cinstitul posesor al unei vieti duse in tihna si discretie. Ma gandeam la baiatul asta. Sergiu am auzit ca-l cheama. Ma gandeam la el, dar mai ales la noi.

Ma gandeam la noi ceilalti. La noi care am vrea sa fim desfasuratorii legitimi ai unei dedublari similare. Am vrea sa avem cu totii dreptul asta. La a fi doua persoane in aceeasi viata. Am vrea ca intr-o piesa celebra: “de ce sa aleg intre doi ce unul fac?”. Ma gandeam la noi, astia, condamnati sa traim o singura viata. Am vrea sa fim si liberi si insurati. Poate e cazul sa recunoastem frumos. Privim unii cu admiratie spre ceilalti. Barbatul ce traieste intr-o dinamica a vietii si a femeilor din agenda telefonului se uita discret, cu coada ochiului, la cel spre care alearga fiica de trei ani fericita cand il vede, smulgandu-se din mana sotiei care zambeste. Si invers.

Aceasta seara, cand copiii sau copilul si sotia au adormit, se uita discret, cu coada ochiului, la o poza cu celalalt aflat parca mereu cu alta fata. Am vrea sa fim cand unul, cand celalalt.Sa nu se poata instala in cele in care este.

Asa barbatii ajung sa aiba amante. Pentru ca pe de-o parte viata isi cere partea ei. Iti vine sa ai o sotie, sa ai un copil, doi, poate trei. Pe de alta parte iti vine sa fii uneori ala de inainte. Din intentia asta de a fi cand beneficiarii unei posturi, cand beneficiarii celeilalte, am vrea sa ne lipsim de sacrificiu. Am vrea sa nu sacrificam nimic. Pentru ca suntem duali. In drumul spre Dumnezeu isi prezinta mereu oferta si celalalt. Si doar celalalt in oferta iti strecoara ideea ca nu trebuie sa alegi. Ca poti lejer sa fii cand tu, cand cu masca.