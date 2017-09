foto: Artem Oleshko, Shutterstock

Stiti ce ma ingrozeste la horoscop? Ideea. Mi se pare terifianta. Ideea ca avem 12 tipuri si sapte miliarde de oameni. Mi se pare ingrozitor sa fim atatia la fel. Dar sa mai si stim ce urmeaza?

Ganditi-va doar, sa vina Neti Sandu sa spuna ca scorpionii intra intr-o periaoda delicata financiar. La cati scorpioni sunt, as denumi-o relaxat criza financiara globala. Cei nascuti in capricorn traverseaza o perioada sentimentala dificila. Va dati seama ca e o posibil ca de aici sa ni se traga si razboaiele? Ati avut la serviciu vreodata pe cineva in criza sentimentala? Tot biroul e dezechilibrat. Dar cand vorbim de o serie intreaga de nativi in capricorn? Sute de milioane de oameni in criza sentimentala brusc? Si omenirea a supravietuit? Dar e cumplit si invers. Pentru nativii in taur urmeaza un context astral bun pentru inceputul de relatii sentimentale noi. Pai sa fii tu maritata sau insurat cu un nativ sau o nativa care are acest context astral? Va spun, nu e de joaca.

Daca horoscopul functioneaza, asta ar fi principala noastra problema.Sute de milioane de oameni porniti cu spaima asta catre job. Sute de milioane de sefi plecand cu impresia ca sigur vor da afara niste varsatori azi. Va spun, lumea nu e facuta ca noi sa ne stim viitorul.

Nativii din leu sunt in forma azi. Zice horoscopul in ziua in care scriu. Pai sa fii tu antrenor si sa nu bagi in teren un nativ din leu? Sau sa nu invoci dupa meci, incercand sa explici esecul, faptul ca echipa adversa a intrebuintat 5 jucatori nascuti vara? Va spun, daca horoscopul functioneaza, el ar trebui interzis. Sute de milioane de oameni plecand in ziua ce se naste in fata noastra cu soarta pecetluita. Marte in mercur ne spune ca nativii in berbec vor avea azi probleme de sanatate. Sute de milioane de oameni, cu tendita de a se imbolnavi. Iertati-ma, dar nu e genul meu de zi. Poti merge la doctor cu acest diagnostic: “am fost avertizati dimineata, la horoscop, ca pot interveni probleme, nu ma simt prea bine”. Sute de milioane de oameni cu marte in mercur pe holurile spitalelor din lume.

Iertati-ma ca va spun, eu nu zic ca horoscopul nu functioneaza. Dar ar trebui interzis daca se dovedeste statistic ca da. Oamenii nu sunt pregatiti sa-si stie viitorul. De multe ori si cu trecutul ne e greu sa ni-l cunoastem.