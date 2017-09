Comunicat de presa

La birou, in relatia de cuplu sau in cea cu copiii, observam deseori ca ceilalti sunt preocupati mai mult de ei insisi, de interesele lor si de binele propriu. Pe de alta parte, asteptarile noastre sunt ca cei din jur sa ne ofere bucurie si stari de bine, insa realitatea ne arata ca lucrurile stau total diferit.

Relatiile noastre cu cei din jur se degradeaza pe zi ce trece, iar cauzele sunt asteptarile pe care le avem unii de la ceilalti; fiecare se asteapta de la celalalt sa faca primul pas, fara sa realizam ca, la randul nostru, facem exact aceeasi eroare in raport cu ei.

Foloseste cuponul de discount KUDIKADISCOUNT50 pentru a achizitiona 1-3 bilete (-50%) la Conferinta REQUILIBRIUM (mergi la pagina de bilete)."

Atata vreme cat oferim pentru a a primi ceva la schimb inseamna ca ne lasam folositi!

Ego-ul nostru intrat in actiune asteapta sa iasa mereu pe plus, sa primeasca mai mult decat a dat. Ne iubim partenerii de viata, parintii, prietenii asteptand sa primim iubire in schimb. Ne crestem copiii pentru ca avem nevoie sa stim ca nu vor pleca de langa noi si ca vor deveni adultii care noi nu am reusit sa fim. Ne ajutam colegii de munca pentru a fi bine vazuti si apreciati.

Cum ar arata relatiile noastre daca ne-am decide ca de acum inainte noi sa fim aceia care facem primul pas si alegem sa ne gandim intai la celalalt si apoi la noi? Ce s-ar intampla cu relatiile noastre daca am renunta la gandul ca trebuie sa primim ceva in schimb?

Atunci cand luam in calcul gandul de a fi pe planul doi, simtim din adancurile fiintei noastre cum ego-ul incepe sa genereze ganduri precum:

”Daca eu am sa ma gandesc doar la ceilalti, la mine cine se gandeste?”

Sau

”Ce se va alege de mine? astia ma vor stoarce de energie pentru ca oricum nu le pasa de mine si vor doar sa profite!”

Fara sa ne dam seama, gandurile noastre ne schimba orizontul de atentie. Relatia devine mai putin importanta decat propria persoana. Energia noastra mentala se muta in directia auto-victimizarii. Uitam de celalalt si, cu timpul, celalalt uita si el de noi. Suntem prea procupati sa ne plangem si nu reusim sa gasim solutii pentru vindecarea relatiei.

Iata mai jos 5 reguli simple care te pot ajuta sa mentii energia pozitiva in relatiile cu ceilalti, sa eviti sa fii folosita si pe care le voi dezbate impreuna cu tine la Conferinta REQUILIBRIUM .

Regula 1

Este important sa intelegi ca fericirea este un context care se creeaza doar impreuna cu ceilalti. Este important sa iti dezvolti abilitatile si capacitatea de a ii pune pe ceilalti in acelasi plan cu tine, in sensul ca inainte de a actiona sa te asiguri ca efectul benefic se va propaga in ambele parti. Cum ai putea fi fericit intr-o lume in care ceilalti sunt nefericiti?

Regula 2

Aseaza-te intr-o perspectiva corecta. inaintea actiunilor/deciziilor tale evalueaza-te deopotriva pe tine, precum si pe ceilalti atunci cand lucrurile se intampla altfel decat ti-ai dori. Acorda atentia necesara ambelor planuri (tu si ei), gestioneaza-ti bine emotiile pentru a nu genera suferinta celorlalti. invata sa te pui in pielea lor pentru a ii intelege cu adevarat pe cei din jurul tau si fi recunoscatoare pentru contributia fiecaruia. Succesul vostru vine ca rezultat al muncii voastre, al efortului comun. Fara ei, contextul ar fi fost total diferit.

Regula 3

Este important sa intelegi ca noi, oamenii, desi suntem foarte diferiti, avem o trasatura de caracter comuna: toti ne dorim sa fim fericiti si sa evitam suferinta. invata sa iti amintesti ca indiferent de cat de rau te-a ranit cineva, fundamental a incercat sa genereze bine pentru sine . Nimeni nu face lucruri direct indreptate impotriva ta pentru simplu motiv ca e prea preocupat sa faca totul pentru binele propriu. La fel si tu.

Regula 4

Pentru fiecare actiune pe care o intreprinzi, intreba-te “ cata suferinta creez eu celor din jur? ”. De cele mai multe ori vei vedea ca pentru unii ai putea crea suferinta mai multa, iar pentru altii mai putina. De multe ori, bucuria unora inseamna tristetea altora. Cauta echilibrul si straduieste-te mereu sa gasesti drumul cel mai bun pentru cei mai multi. Asta inseamna sa ti cont de ceilati si de emotiile pe care le declansezi in raport cu ei, acest mod de actiune va intoarce beneficii si pentru tine.

Regula 5

Aminteste-ti mereu ca fericirea nu este o destinatie sau un trofeu pe care sa le dobandesti intr-un anumit moment al vietii tale. Fericirea nu este o stare episodica in viata ta, fericirea este un mod de a trai . La fel cum ai grija in fiecare zi de sanatatea ta (te speli, alegi cu grija ce mananci, faci sport, te odihnesti, etc.), la fel este si cu starea de fericire. Este nevoie sa implici efort pentru a-ti reaminti si reintegra in viata ta fericirea. incepe prin a descoperi fericirea din tine, iar apoi continua prin a o gasi pe cea din jurul tau.

A ajuta inseamna a oferi fara a astepta nimic in schimb. A ajuta inseamna a-ti confirma capacitatea de a crea bucurie si iubire in jurul tau. Atunci vei genera energie pozitiva in relatiile cu cei din jur, iar aceasta energie va vibra inzecit inapoi catre tine. in felul acesta, vei genera fericire. Relatiile pe care le avem cu cei din jur sunt puntile de legatura intre noi si ceilalti, ai grija de ele si dezvolta-le armonios.

Cu drag,

Dr. Anne Plesuvescu

www.linkedin.com/in/anneplesuvescu

Absolventa a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti, Romania, Senior Consultant certificat de Performance Consultants International (organizatie co-fondata de Sir John Whitmore, pionier al coaching-ului, autor al bestseller-ului Coaching for Performance si co-creator al modelului GROW), Consultant Expert certificat de Human Synergistics, angrenata in proiecte ample de masurare şi schimbare a culturii organizationale pentru mai multe companii din Romania si strainatate, Dr. Anne Plesuvescu studiaza filozofia tibetan-budista de peste 5 ani prin prezente active in Kathmandu, Nepal pentru a analiza prin prisma medicinii, psiho-sociologiei si neurostiintei metodele şi tehnicile tibetan-budiste folosite pentru o mai buna relationare şi echilibrare a individului, creaza si implementeaza cu succes timp de peste 10 ani cursuri si programe documentate si fundamentate stiintific: Dezvoltare personala, Comunicare şi inteligenţa emoţionala, Coaching, Leadership transformational, Managementul schimbarii, Tehnici profesionale in vanzari.