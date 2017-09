Traieste. Zambeste. Iubeste este astazi la inceput de drum. Un proiect in care mi-am propus sa va impartasesc metodele care m-au ajutat atat pe mine sa merg mai departe in anumite momente ale vietii, cat si pe cei din jurul meu si cum iti poti invinge temerile.

Astazi vom povesti impreuna despre frica, despre felurile in care ne paralizeaza, ne opreste actiunile si ne poate impiedica sa ne transformam dorintele in realitate. Mai mult de atat, vom invata impreuna cum sa ne depasim frica si cum sa o transformam intr-un catalizator. Prin urmare, primul pas catre invingerea fricii este acceptarea acesteia si vizualizarea oportunitatilor ascunse in spatele acestui sentiment.

Cu siguranta acest gen de teama te-a oprit la un moment dat sa dai un examen, sa faci primul pas catre o persoana sau sa accepti o noua provocare. Desigur ca frica este un sentiment firesc drept pentru care prezenta ei nu denota momente de slabiciune sau lipsa de curaj. Acestea fiind spuse, te invit sa dai play si sa invatam impreuna cum putem face frica sa “lucreze” in avantajul nostru.

Iti propun de asemenea ca pana data viitoare cand ne vedem sa exersezi urmatoarea mantra: SUNT O PERSOANA CURAJOASA SI PUTERNICA SI POT SA FAC TOT CEEA CE IMI PROPUN si sa imi spui intr-un comentariu cum ai lucrat cu ea si care sunt efectele care s-au produs in viata ta.