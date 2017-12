In cel de-al cincilea episod din seria Traieste.Zambeste.Iubeste vreau sa iti reamintesc ca IUBIREA este puterea ta magica, este starea ta de a fi. Foloseste-o si vei trai in armonie cu tine si cu Universul!

Cand alegi frica... iubirea paleste.

Inainte de a da play clipului de mai jos, iti voi mai spune o poveste scurta despre doi lupi - unul alb si unul cenusiu. Se spune ca o batrana avea doi pui de lup, unul alb si unul cenusiu. A fost intrebata care va crede ca va creste mai mare. Ea a raspuns - cel pe care il voi hrani. Lupul alb era iubirea. Lupul cenusiu era frica. Atunci cand il hranesti pe unul, nu il poti hrani pe celalalt. Credintele noastre limitative, intamplarile dureroase din copilarie, imaginea unei lumi dure si periculoase proiectata de mass -media ne programeaza sa hranim la nivel subconstient lupul cenusiu.

Insa ne putem opri in orice moment. Putem elibera lupul cenusiu in padure. Ii putem multumi pentru faptul ca s-a straduit sa ne mentina in siguranta. Putem decide sa ne reamintim ca suntem fiinte spirituale care avem o experienta umana, sa ne vindecam emotional si sa traim in iubire. In acel moment, intreaga noastra viata se schimba.

De indata ce alegi iubirea, iubirea te alege pe tine. Iubirea nu este ceva ce te loveste, ceva ce ti se intampla, ce pica din cer. Iubirea - in starea ei pura, neconditionata, generoasa, vesela se afla deja in interiorul tau si asteapta sa o redescoperi si sa o exprimi.

Iata si o afirmatie care sa te ajute: Sunt iubire. Traiesc in iubire. Aleg iubirea.