foto: Inara Prusakova, Shutterstock

Stim cu totii, de sarbatori trebuie sa devenim mai buni. Doar cu tot ce se petrece in jurul nostru face ca asta sa fie imposibil. Tot traficul, toti oamenii ambalati fara rost, toate cele cate trebuiesc cumparate, toate cate trebuie sa ni se intample, toate ca intr-un final, sa ajungem cu totii in jurul unui brad, zambind, cantand si desfacand cadouri, toate par aproape incompatibile.

Noi stim teoria. Stim ce ar trebui si stim sa explicam de ce nu se poate. Ne instalam cu ocazia sarbatorilor intr-o stare usor isterica. Tot ce se intampla e pe fond nervos. Stim cum ar trebui sa fie, asta e ce ne enerveaza cel mai tare. Incapacitatea de a trai intr-o stare buna.

Ceea ce insa nu stim e ca toate depind de noi. Si ca tot ce ni se intampla si facem ar trebui sa aiba ca deznodamant asta: starea noastra de bine.Tot ce facem ar trebui sa fie pentru o stare buna. Nu trebuie sa avem o stare buna pentru ca sa facem ceva. Deci e cumva invers. Tot ce asezam in viata e pentru a reusi sa ne instalam intr-o stare de bine. Intr-un fel trebuie sa rimeze. Sa fie compatabile. Sa facem lucruri incompatibile cu starea de rau. Mi-a ramas in minte o replica a lui Mircea Diaconu despre relatia cu sotia lui: “sa fim ca si cum ne-am impaca”.

Cumparatul cadourilor, primitul lor, adunatul in jurul Craciunului, toate ar trebui sa aiba asta drept consecinta: o stare de bine. Ca si cum ne-am impaca.E haioasa viata cand o vorbesti. Par mici diferente, dar totul e in cateva detalii. Ca si cum ai pune X in loc de Christ ca sa spui Christmas.

Viata e ceva ce facem noi din timp. Viata e o chestiune de stare. Imi place ideea: sa fim in stare.

Craciun fericit!