Atunci cand avem curajul sa fim noi insine in orice circumstante avem libertate adevarata.

In cel de-al optulea episod din seria TRAIESTE. ZAMBESTE. IUBESTE vreau sa-ti reamintesc ca atunci cand esti autentica, nimeni nu te mai poate controla.

Nimic nu te secatuieste mai tare de energie si nu te impiedica sa it traiesti viata decat sa incerci sa fii sau chiar sa fii ceea ce nu esti. Doar o faci de atat de multa vreme - din copilarie atunci cand observi ca trebuie sa fii si sa te comporti intr-un anumit fel, incat nici nu iti mai dai seama.

Atunci cand esti autentica viata curge pentru ca esti in armonie cu tine insati.

In cartea sa, Legile Dragostei, Paul Ferrini spune ca legea spirituala a unicitatii ne spune ca fiecare dintre noi este menit sa devina cine este adevarat. Destinul nostru este sa ne manifestam esenta - deplin si total.

Sa fii tu insati inseamna sa te redescoperi, sa te reconectezi cu cine esti tu cu adevarat dincolo de mastile pe care le porti, de etichetele si asteptarile celorlalti. Sa te conectezi cu inima ta, sa fii sincera cu tine insati si sa iti amintesti. Pana cand faci asta, in interiorul tau este un conflict permanent; intre suflet si ego, intre adevar si minciuna.

Atunci cand esti autentica, nimeni nu te mai poate controla. Si nici tu nu mai simti nevoia sa controlezi pe nimeni. Esti inspirata, plina de energie, cu zambetul pe buze pentru ca esti conectata la energia universala. Atunci cand esti autentica viata curge pentru ca esti in armonie cu tine insati. Esti in contact cu sinele tau superior care te indruma in permanenta pe cea mai buna cale catre tine.