In cel de-al saptelea episod din seria TRAIESTE. ZAMBESTE. IUBESTE vreau sa iti reamintesc ca fiecare dintre noi ne nastem cu un dar.

Am crescut intr-o familie normala, in care ambii parinti au mers la serviciu. Dar tot timpul am avut convingerea ca viata inseamna mai mult decat atat. Ne cautam implinirea in exterior, in obiecte, in alti oameni si cu toate acestea golul din interior nu se umple.

Fiecare dintre noi ne nastem cu un dar.

Calea catre gasirea armoniei si a implinirii in viata este revenirea la starea noastra naturala de a fi - iubirea si exprimarea darului personal in folosul celorlalti. Asa cum spune si Doreen Virtue, fiecare dintre noi ne nastem cu un dar. Si nu intamplator, ci pentru ca omenirea are nevoie de el.Societatea ne invata ca anumite meserii sunt mai valoroase si ofera prestigiu. Insa orice ocupatie care face aceasta lume un loc mai bun, care ne usureaza viata este valoroasa. Bunatatea, generozitatea, iubirea darnicia, compasiunea nu sunt mai putin valoroase decat cunostintele si diplomele universitare.

Daca te vei uita la eroii moderni - de la Steve Jobs la Oprah Winfrey, vei constata ca sunt oameni care isi exprima darul si ii ajuta pe ceilalti. Ei sunt manati nu de o goana dupa avere si notorietate - desi le au cu prisosinta, ci de o pasiune de nestavilit pentru ceva. Aceasta ii ajuta sa isi pastreze entuziasmul si sa depaseasca obstacolele. Sa nu asculte de cei care le spun ca au vise nebunesti. Sa fie o sursa de inspiratie pentru ceilalti. Abuzurile din copilarie, presiunea sociala, lipsa banilor nu le sta in cale. Entuziasmul lor este atat de molipsitor incat gasesc aliati care ii sustin in drumul lor.

Darul nostru asteapta sa fie exprimat pentru a aduce bucurie. O bucurie pe care nu o poti cumpara cu toti banii din lume.

Nu-ti spune ca este prea tarziu. Nu este niciodata prea tarziu. Gauguin avea 50 de ani cand a plecat in Tahiti sa se dedice exclusiv picturii. Jezebel s-a apucat de cantat la 40 de ani, renuntand la o cariera infloritoare in domeniul bancar.

Daca nu stii care este darul tau, gandeste-te la ce anume iti doreai sa faci in copilarie. La ce anume iti umple sufletul de bucurie. La ce ai putea sa faci cu orele, fara sa simti oboseala sau plictis. Fa loc pentru darul tau - talentul tau in viata ta. Nu este dovada de egoism ci de generozitate. Pentru ca lumea are nevoie de el.