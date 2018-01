foto: Tithi Luadthong, Shutterstock

Fiecare isi construieste o lume a lui. Cu sensul sau. Cu felul lui de a fi. Cu personajul care-si imagineaza ca ar fi. Cu viitorul la care spera. Cu prezentul, cum si-l interpreteaza. Si mai ales cu trecutul, cum si-l mai aminteste. Ce planuri “de trecut” mai aveti?

Genul filmului se mai schimba. Trecem brusc de la un “romance” la un “thriller”. Se intampla. Asa e viata. Nu joci in acelasi film de la un capat la celalalt. Joci in mai multe. Sunt actori buni de comedii proaste, aruncati brusc intr-un “horror”. Si sunt actori, dar sa le spunem oameni, ce pana nu se petrece nimic infiorator nu sunt credibili. Atunci isi intra in rol. In timpul unei spaime. Fiecare se pregateste in viata pentru alt gen de film. Dar sunt si oameni, sa le spunem actori, adaptabili. Joaca ce li se da. Trec, fara sa dramatizeze, de la un gen la altul. De la un rol la altul. Dintr-un scenariu in altul.

Sunt actori, sa le spunem oameni, dar mai ales regizori. Ca unii jucam ce ni se da, dar mai suntem unii care intervenim in scenariu. Si-l facem dupa cum ni se pare. De regula, fiecare isi joaca rolul principal in film. Dar mai sunt si oameni modesti, care-si aleg si in filmul lor un rol secundar. Nu vor sa iasa in fata. Important e sa iasa filmul bine. Filmul conteaza, nu actorul. Exista actori principali, in roluri negative? In filme nu, in viata sunt. Cand castiga personajul negativ, filmul n-are happy-end. Ceea ce, sigur, nu e ce ne dorim, dar e ce ni se mai intampla.

Fiecare jucam in filmul nostru, dar e si un film mare, facut din toate filmele noastre. Facut de regizor din libertatea fiecaruia de a-si face personajul cum crede.