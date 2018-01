foto: nenetus, Shutterstock

Intotdeauna ce nu se spune e mult mai important decat ce se spune. Sunt oameni incantati de ideea ca “spun tot ce gandesc”. E ceea ce nu trebuie sa se intample. Mintea face o selectie drastica. E o forma de inteligenta, sa spunem ce trebuie, nu tot ce gandim. Sa reusim sa adaptam spusele, la conditiile de trafic. Deci la conversatie si mai ales la interlocutor.

Abilitatea de a intelege ce nu se spune, asta e ceea ce ne dorim de la viata. Cand inchide ochii, orice s-ar discuta, e un reflex de a isi intra in interior. De a anula ce se intampla afara. Daca-l vedeti cu mana pusa discret la gura, e ceva ce din copilarie ni se trage, incearca sa reuseasca sa nu spuna ceva. Ceva in mintea noastra pune in scena gesticulatia care ne tradeaza. Mana la barbie e despre o decizie ce trebuie luata. Denota discret un pic de nesiguranta. Legile limbajului non-verbal ne spun ca mainile incrucisate inseamna ca posesorul lor e intr-o situatie nu tocmai convenabila. Poate sa si zambeasca, asta nu inseamna nimic. Mainile incrucisate sunt indicatorul care primeaza. Daca ea isi aranjeaza postura, sutienul, parul sau ce mai detine, sa stiti ca e un semn bun. Gestul acesta o tradeaza, e interesata de voi. E un reflex al femeii aflata in preajma unui barbat interesant. La el e la fel, doar ca invers. El isi aranjeaza postura, cravata, camasa sau ce mai are pe el, doar in situatia in care e incofortabil cu situatia. Sa nu ne ascundem in cuvinte, isi aranjeaza camasa cand e prins mintind. Minciuna are picioare mai scurte ca nodul al cravata. In fine. Va zic, ca sa stiti. Isi aranjeaza insistent cravata? Parasiti-l! Va insala! Atentie mare la cei care se inclina pe spate in timpul discutiei. S-au plictisit. Limbajul non-verbal asta spune, ziceti ceva interesant ca omul nu mai suporta. Stiti expresia, i-am ceva si l-am dat pe spate? E invers.

Si cel mai important e la strangerea mainii. Acolo se aseaza lucruri si ierarhii. Cel care tine mana deasupra e cel care domina. E cel important. Vedeti asta la Doland Trump. Intotdeauna stransul mainii se face cu a lui deasupra. Un semn de importanta. Daca in timpul strangerii de mana, unul dintre cei doi mai adauga o mana, strangandu-l cu ambele. E un semn de empatie. Daca in timpul strangerii de mana, unul dintre cei doi ii pune mana celuilalt pe umar, e un fel de revendicare de empatie. Un fel de a cere o atentie in plus. Ceea ce insa la femei nu se intampla. Strangerea de maini nu le este chiar propriu. Am fost in incurcaturi mari, asta e cea mai importanta. Un barbat si o femeie trebuie sa dea mana?

Deci atentie cand isi aranjeaza cravata!