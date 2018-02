Fa mai mult. Fii mai mult. Schimba-te. De-a lungul istoriei, femeile au fost constranse de stereotipurile care le-au prezentat drept fragile din punct de vedere fizic si emotional. Femeile de astazi, in schimb, se lovesc de prejudecata ca tocmai comportamentul lor este motivul pentru care nu pot detine mai mult de 17% - 20% dintre pozitiile de conducere la nivel mondial.

Afla mai multe despre mituri versus realitati, din articolul publicat de Quartz at Work sub semnatura lui Kim Azzarelli, fondatoarea Seneca Women, si Deanna Bass, Director Global Diversity and Inclusion in cadrul companiei Procter & Gamble.

De la Globurile de Aur la Forumul Economic Mondial de la Davos recent incheiat, un subiect se afla constant pe agenda fiecarui grup de lideri: "femeile". Miscari precum #MeToo si #TimesUp dar si perspectiva unui numar record de femei care candideaza la functii publice, fac vocea femeilor auzita mai mult ca niciodata.

Totusi, daca vrem ca ceea ce este numit "Anul femeii" sa fie mai mult decat un simplu slogan, avem nevoie si de un numar semnificativ de femei care sa conduca cele mai mari companii si institutii, adica exact acele organizatii care pot schimba ceva cu adevarat. Acest se va intampla doar daca vom recunoaste ca lumea inca mai functioneaza potrivit unei serii de ipoteze — sa le spunem mituri — care le impiedica pe femei sa se apropie macar de paritate in varful ierarhiei.

Aceste mituri suna cam asa: daca femeile ar fi mai increzatoare. Daca si-ar asuma mai multe riscuri. Daca am putea sa "reparam" femeile, atunci posturile de conducere care le-au scapat atat de mult timp ar fi in sfarsit ale lor.

Aceasta mentalitate de tipul "sa reparam femeile" plaseaza raspunderea schimbarii tot asupra femeilor, trecand cu vederea adevaratul vinovat: defectele sistemice provenite dintr-o perioada in care locul de munca a fost conceput dintr-o singura perspectiva (cea masculina). Asa cum ne reamintesc cele mai recente scandaluri de hartuire sexuala, in trecut, cand femeile respectau normele acestui loc de munca, ele nu ajungeau nicaieri. Daca erau "de gasca" si ignorau comportamentul abuziv sub scuza ca "asa-s baietii", erau hartuite cu atat mai mult. Iar daca vorbeau, nimeni nu le asculta. Sau mai rau, erau concediate.

Crearea unui loc de munca unde femeile pot conduce presupune ca noi sa nu mai incercam sa reparam femeile si sa demontam toate miturile care se hranesc cu aceasta mentalitate:

Nr. 1: Mitul "Femeilor le lipseste ambitia"

Pentru inceput, companiile trebuie sa-si reconsidere notiunile traditionale de "leadership" si "ambitie". Comportamentul masculin nu este standardul. Insa atingerea obiectivelor este.

Din ceea ce am vazut, nu exista niciun "decalaj de incredere" sau "lipsa de ambitie" in randul femeilor de cariera. Insa stim sigur ca, in cazul femeilor, increderea in sine si ambitia se prezinta diferit fata de barbati.

De exemplu, studiile arata ca barbatii tind sa-si supraestimeze abilitatile in orice domeniu, de la matematica la antreprenoriat, in timp ce femeile si le subestimeaza. Din pacate, atunci cand o femeie spune ca nu este calificata pentru un rol, sau un barbat afirma ca el este calificat, ii credem pe amandoi — si folosim acest lucru ca dovada ca femeile au un "decalaj de incredere".

Nu punem nicio eticheta negativa pe comportamentul barbatilor. Cu toate acestea, ceea ce unii oameni numesc increderea in sine a barbatilor poate fi privit si ca nesabuinta, adica o persoana potential nepregatita aplica pentru un job important sau pentru conducerea unei companii.

Perceptiile gresite legate de comportamentul femeilor pot explica de ce acestea au un parcurs mai dificil atunci cand vor sa avanseze pe scara corporativa. Un raport arata ca femeile fac lobby pentru promovari in proportii comparabile cu barbatii, dar sunt mai putin susceptibile de a fi promovate. Un alt studiu a aratat ca femeile solicita mariri de salariu la fel de des ca barbatii, dar le obtin mai rar.

Nr. 2: Mitul asteptarii: "Nu exista suficiente femei calificate"

Pe langa regandirea "leadership-ului", companiile trebuie sa fie hotarate in privinta angajarii femeilor si sa fie creative cand fac acest lucru, atat prin pomovari din interior, cat si prin modalitati inovatoare de recrutare.

De la mijlocul anului 2017, 6% dintre companiile din topul Fortune 500, adica 32 dintre acestea, aveau directori executivi femei. Daca vrem sa atingem egalitatea de gen, procentul ar trebui sa creasca de la 6% la 50%.

Auzim adesea ca nu exista suficiente femei pregatite sa obtina cele mai inalte functii — sau care chiar si le doresc.

Dar sa privim cu atentie. Pentru a atinge paritatea in randul directorilor executivi ai companiilor din clasamentul Fortune 500, aceste companii ar trebui sa recruteze doar 218 de femei — si ele exista. Acelasi lucru este valabil si pentru consiliile de administratie, format, de obicei, din 12 sau 14 persoane. Daca un consiliu de administratie este compus deja in proportie de 25% din femei, este nevoie sa fie adaugate doar trei. Orice companie poate gasi atatea femei capabile.

In asteptare se afla, de fapt, o multime de femei calificate. Femeile detin aproape 52% din totalul locurilor de munca de nivel profesional din S.U.A. Totodata, ele reprezinta 40% din MBA-urile din universitatile de top si 47% dintre toate licentele in drept. Si da, ele isi doresc job-uri importante. Un studiu realizat de Bain a aratat ca aproape jumatate dintre femeile nou angajate aspira la posturi de directori executivi in companii.

Nr. 3: Mitul barbatului: "Promovarea femeilor ii afecteaza pe barbati"

Atunci cand noile mituri despre femei se prabusesc, toata lumea are de castigat ─ femeile, barbatii si companiile pentru care acestia lucreaza. Un studiu arata ca start-up-urile conduse de femei pot avea o rata de rentabilitate mai mare decat companiile conduse de barbati. Un alt raport arata ca firmele cu directori executivi de sex feminin au rezultate de trei ori mai bune decat companiile din indicele bursier S&P 500 conduse predominant de barbati.

De asemenea, este important sa recunoastem, in aceasta epoca post-Harvey, ca barbatii sunt cei mai buni aliati pe care femeile ii pot avea. De nenumarate ori am vazut barbati facand ceea ce este corect: iau atitudine in favoarea femeilor, ii concediaza pe cei cu un comportament neadecvat — si, in unele cazuri, numesc femei in posturile de conducere eliberate de barbati. Cei mai multi barbati isi doresc ca femeile sa aiba succes.

Barbatii pot ajuta prin amplificarea vocii femeilor in companiile lor — recunoscand contributiile acestora si asigurandu-se ca primesc aprecierea meritata. De asemenea, ei pot sa faca diferenta identificand corect stereotipurile de gen si atragand si atentia altora asupra acestora.

Un loc de munca unde femeile sunt pe deplin reprezentate la fiecare treapta va fi un lucru mai bun pentru toti. Si acesta nu este un mit.

Kim Azzarelli este fondatoarea Seneca Women, iar Deanna Bass este Director Global Diversity and Inclusion in cadrul Procter & Gamble