foto: GaudiLab, Shutterstock

E obiceiul asta al omului de a explica pozitiv ca trebuie toata viata sa ramanem tineri. E frica asta de batranete care ne tine in garda toata viata. E un soi de isterie vesela cu care traim varstele si viata, atenti mereu sa nu lasam impresia ca aceasta ne-a trecut.

E una dintre luptele pe care viata ni le propune. E important sa parem mereu in punctul culminant al ei. E asa, o lupta in slujba careia traieste o industrie intreaga de cosmetice si doctori esteticieni, gata oricand sa intervina decisiv, redandu-ne impresia ca e mai mult timp in fata decat in urma. Ca totul abia urmeaza si ca nimic nu s-a pierdut. La un moment dat, in goana asta de a fi tineri se intra si sub institutia unor denumiri stiintifice: la femei ii spune “menopauza”, la barbati “criza barbatului de 40 de ani”. Definitii care vin cumva sa autorizeze starile prin care trecem si la un moment dat, in goana asta de a ne tine tineri, incepem sa gafaim.

Se aseaza brusc ceva ce numim depresie. Asta ne pune intr-o stare de nemultumire si de neimpacare. Impresia e intr-un fel de esec. Ca asta a fost. Ca atat s-a putut. Stam asa intr-un ton dojenitor si lamentativ. Strazile sunt pline de oameni ce-si poarta aceasta mina pe fata.

Toate acestea din cauza unei inadecvari in care traim. Dumnezeu ne-a lasat in lumea asta exemple simple care sa ne fie clare. Toata natura are acest ciclu, de la primavara, la iarna. Iarna venita primavara e ceva ce zilele acestea ne invata ca e lipsit de sens. Primavara de Craciun e ceva ce iar parca n-a avut rost. Adecvarea vestimentara la anotimp e ceva obligatoriu. Sunt haiosi cei care nu accepta ca e primavara si umbla incotojmaniti cu cate un pardesiu la 20 de grade. Si invers, o fusta scurta iarna lasa in urma ta impresia caraghislacului in care esti.