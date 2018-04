foto: elwynn, Shutterstock

Am acest obicei de a face interviuri. De a pune intrebari, de a primi raspunsuri si la un moment dat de a mai trage o linie. Spre exemplu acum. Oamenii sunt diferiti, dar raspunsurile de multe ori sunt aceleasi. E un fel comun al nostru de a intelege gresit viata. E pana la urma ce ne aduna. Ce ne face sa parem alaturi. As alege doua semnificative.

In gasca asta de raspunsuri stranii, dintre acelea pe care celebritatile locale mi le ofera, l-as mentiona fara menajamente pe acesta: “Nu regret nimic”. Din orice unghi ne-am uita, parca nu e ceva ce functioneaza. Teologia intreaga are sensul asta, al greselii regretate, ce in final va fi iertata. Dar viata intreaga are intentia asta, de a te determina sa nu te repeti in greseli. Ideea e sa regreti. Regretul e o forma eficienta de corectare. Regretul e o forma de evolutie. Dar oamenii nu regreta, pentru ca greu isi asuma greseala. Au acest cult al personalitatii, in care nu incape niciun esec, fie el si fara amploare.

Oamenii nu vor sa fi gresit. Traiesc cu acest portret idilic al vietii lor, cioplesc aceasta statuie, cu care defileaza. Poate ca macar faptul ca n-au regretat sa fie regretat la un moment dat.

Alt raspuns ceremonios cu care convietuiesc greu: “asa a fost scris”. Cu tot felul de variatiuni in sensul acesta. Lucrurile asa au fost scrise sa se intample. Asta devalizandu-ne pe noi de tot rostul in viata. Luandu-ne total liberul arbitru, dar si responsabilitatea. Reducandu-ne la niste aparitii fara sens, inexplicabile. Ideea de destin si om care nu i se poate opune mi se pare mai grava decat ce am vorbit mai sus. Iti ia tot.

Cred ca exista o predestinare, in sensul unui drum pe care ar fi bine sa o iei. Dar decizia de a fi alaturea cu drumul e a ta si poate fi luata. Greseala de a o lua pe campii iti apartine. Reusita de a te intoarce pe drum, pierzand o buna bucata de viata cat ai lipsit de acolo, e ceva ce ai putut tu sa faci, ti-a stat in putinta si ai facut.

Viata e ceea ce noi asamblam din deciziile noastre si regretul e ceea ce avem cand o pricepem.