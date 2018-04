foto: Lightspring, Shutterstock

Oamenii sunt campuri de lupta. Cele mai mari razboaie nu sunt cele pe care le ducem unii cu altii. Cele mai mari razboaie sunt cele duse in interior. Fiecare ducem o lupta cu noi insine. Ce se intampla in afara, bataliile duse dincolo de noi, sunt doar consecinte ale felului in care am luptat in interior, noi, cu noi insine.

Straniu e ca noi ne conturam si adversarii. Oponenta noastra e ceea ce n-am reusit sa nu dobandim in primii ani de viata. Atunci cand terenul e fertil. Cand cladirea e in constructie. Cand cimentul e proaspat turnat. Atunci ingaduim tot felul de greseli ce mai tarziu vor capata proportii. Atunci hranim tot felul de viitoare esecuri. In primii 20 de ani, suntem indemnati sa gresim, ca sa invatam din greseli. Unele dintre aceste mici greseli se aseaza in temperamentul nostru si, pe masura ce le hranim, ajung opozantele noastre in viata.

La 33 de ani am aceasta concluzie.Incepi sa te dumiresti cine esti, ce nu e clar inca e cine ar fi trebuit sa fii. Ma uit la oamenii din jur si inca ceva incepe sa-mi fie clar. Ai 10 ani la dispozitie sa reusesti sa-ti castigi luptele cu tine.Dupa 40 de ani defectele devin patimi. Devin drastice. Totul devine greu de dus. Viata incepe sa aiba aspectul unei infrangeri. Tu incerci sa faci pace cu tine, cu constiinta ta, cu neputinele, luandu-ti in primire aceasta concluzie senina: asa a fost sa fie. Sunt oamenii care trec pe langa noi zilnic cu usoara incruntare. Sunt cei care-ti explica intelept ca viata este dura.

Imi plac oamenii trecuti de 40 de ani cu bine. Oamenii ce au un fel de seninatate a privirii. Nu tine de cat au reusit in viata, in exterior, in societate. Tine de cat de bine au reusit cu ei. Victoriile mari sunt cele dinauntru.