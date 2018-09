Eu personal mi-am setat mintea să nu aibă regrete vis-a-vis de ce am făcut sau spus. E mai sănătos să îmi asum și trec mai departe decât să nu dorm noaptea liniștită că "vai, ce am făcut/ vai, ce am spus!".

În schimb, când vine vorba de regretele pe care le pot avea pentru că nu am făcut ce mi-am dorit, situația stă altfel: oricât de nebunească/riscantă/absurdă ar fi dorința mea, mi-o urmez și văd ce se întâmplă. Pe scurt, mai bine să regreți ceva ce ai făcut decât să regreți ce nu ai făcut.

Prin urmare, oricât de inconfortabile sunt unele lucruri pe care trebuie să le facem, dacă consecința este o viață fără regrete, acceptă-le și învață-te cu ele.

sursa foto: shutterstock/ by masson

Fă azi ca să nu regreți mai târziu

1. Ascultă-ți vocea interioară atunci când ceva te deranjează. Vei primi o singură șansă să ai un impact de durată.

2. Găsește-ți curajul să te ții de lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru tine. Ne lăsăm atât de ușor influențați de ceea ce spun și cred ceilalți.

3. Întreabă-te dacă ai ajuns cine îți doreai să fii atunci când erai mic. Dacă nu ai ajuns încă acolo, continuă să muncești.

4. Eliberează-te de lucrurile care nu sunt importante pentru tine. Când ai 20 de ani, totul pare important.

5. Asigură-te că trăiești o viață în afara rețelelor de socializare, și nu doar pictezi o viață imaginară pe Facebook și Instagram.

6. Lasă rolul de drama queen la ușă, afară. Fă o pauză din când în când de la obiceiul de a exagera.

7. Implică-te în discuții despre lume, politică, pasiuni și mâncare - orice alte subiecte în afară de alți oameni și critica ta la adresa lor.

8. Nu îți mai spune că ești grasă! Când vei muri, nimănui nu îi va păsa cât de grasă ai fost. O să își aducă aminte de ce fel de persoană ai fost.

9. Arată interes față de apropele tău și încearcă să îi înțelegi pe fiecare în parte. Să înveți lucruri noi despre oameni este o provocare fascinantă și, în același timp, o modalitate excelentă de a învăța despre noi înșine.

10. Încetează să fii altcineva în afară de o persoană drăguță și empatică. Să fii o persoană drăguță îți va aduce bucurie și satisfacție. Nimănui nu îi va păsa de opinia ta dacă nu ești drăguță cu oamenii

11. Fă-ți timp să respiri și să te cureți de mizerie. Acordă atenție lucrurilor care contează în acest moment și fă-ți timp să te bucuri de ele.

12. Citește. Mult. Nu te limita la ce găsești pe internet - încă se printează cărți reale.

13. Nu o să cazi din cer direct în viața sufletului tău pereche. Trebuie să ieși și să îl cauți.

14. Nu cheltui banii pe care nu îi ai; pune bani deoparte ori de câte ori ai ocazia. Pregătește-te din timp pentru succesul financiar și bucură-te când se va întâmpla.

15. Trofeele și medaliile nu te vor transforma într-o persoană mai bună, obiceiurile, însă, da. Lucrează în fiecare zi la versiunea ta îmbunătățită și vei ajunge să fii persoana care îți dorești.

16. Nu călca peste oameni și nu arde poduri. Lasă loc de "Bună ziua" de oriunde pleci. Păstrează-ți decența astfel încât deciziile pe care le-ai luat să nu te bântuie niciodată.

17. Cere-le celorlalți să fie sinceri cu tine. Indiferent dacă îți place sau nu ce auzi, este important să știi din când în când și părerea celor care contează.

sursa foto: shutterstock/ by alohahawaii

18. Fii atentă atunci când te simți inconfortabil într-o situație, într-un loc sau în compania cuiva: există șanse să înveți ceva de acolo.

19. Nu da vina pe ceilalți pentru neajunsurile tale. Asumă-ți responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în viața ta.

20. Găsește-ți scopul și vei găsi plăcere.

21. Creează-ți un locușor al tău oriunde te-ai afla în lume. Fie că este subsolul casei părintești sau un apartament luxos deasupra orașului, plantează-ți rădăcinile și fii mulțumită cu ceea ce ai.

22. Uită ceea ce vezi în online: adevărata viața se întâmplă chiar sub ochii tăi. Ieși afară și trăiește!

23. Asigură-te că îți trăiești viața din plin prin faptul că nu vei spune niciodată "Nu" dragostei, ideilor, pasiunilor și dorințelor.

Nu uita! "Regretul pentru lucrurile pe care le-ai făcut se poate stinge cu timpul, însă regretul pentru ceea ce nu ai făcut nu are consolare." [Sidney J. Harris]