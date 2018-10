1. Fii de ajutor. Poate că nu ești în postura în care îi poți ajuta pe ceilalți cu bani. Însă atunci când îți dorești, îți apar zilnic în cale prilejuri de a fi de ajutor. Poate fi vorba de un zâmbet adresat cuiva, de o vorbă bună spusă unei persoane triste. De ținutul ușii de la intrarea în bloc pentru vecinul care are brațele încărcate cu pungi. Sau chiar a lăsa să treacă în fața ta, la coadă la supermarket, o persoană care se grăbește sau care are doar câteva produse. Toate acestea mici acte de bunăvoință și umanitate se adună sub formă de capital în banca abundenței tale.

2. Simte-te ca o prințesă. Fă în așa fel încât calitatea să primeze în viața ta. Mai puțin și mai bun este mai bine decât mult și prost. Jack Canfield a povestit cum, inspirat de mentorul său, și-a cumpărat prima cămașă de 150 de dolari. În afara faptului că obiectul vestimentar venea și arăta mult mai bine decât unul de 70, l-a făcut să experimenteze ce înseamnă să ai bani. Ia creat o emoție, o stare. La făcut să depășească o barieră mentală, zona de confort financiar. Să adopte un nou set de credințe și anume că merită și că poate să aibă abundență financiară în viața sa.

3. Permite-ți să primești. Atunci când am făcut cursul de Metoda Silva am învățat să mă focalizez pe obietul final al dorinței și nu pe bani. Cu toate astea, dacă ești o femeie independentă ca și mine, probabil că îți dorești să ai banii tăi în cantitatea dorită, pentru a nu depinde de nimeni. Această atitudine înhibă capacitatea noastră de a primi, inclusiv fluxul abundenței. O atitudine constructivă este lași abundența și ceea ce îți dorești să vină către tine pe cele mai ușoare căi alese de Univers. Nu toată lumea care îți oferă ceva are gânduri ascunse. De altfel, pe acestea intuiția ta le va identifica imediat.

sursa foto: shutterstock/by pathdoc

4. Ai încredere. Încrederea și așteptarea pozitivă sunt veriga care, de multe ori lipsește. Oamenii își doresc și vizualizează însă nu primesc pentru că au așteptări negative. Cred că, de fapt, nu merită acel lucru. Cred că așa ceva nu li se poate întâmpla lor. Se concentrează pe ceea ce le lipsește și, inevitabil, aștepările sunt negative.