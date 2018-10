Niciuna dintre noi nu s-a născut puternică. Experiența, obstacolele, căzăturile, relațiile, reușitele... ele sunt cele care ne ajută prin diferite modalități, mai mult sau mai puțin ușoare/grele, să devenim un model pentru celelalte femei, dar și pentru noi înșine.

Și pentru că toate visăm să fim femei puternice, am pregătit o serie de citate motivaționale care pot lucra în mintea și în sufletele noastre astfel încât să devenim cine ne dorim.

Citate motivaționale

1. "Nu e momentul să te gândeşti la ceea ce nu ai. Gândeşte-te la ceea ce poţi face cu ceea ce ai" – Ernest Hemingway

2. "Devii ceea ce gândeşti! Ce simţi atragi! Ce îţi imaginezi creezi!" – Buddha

3. "Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce eşti pentru ceea ce ai putea deveni." – Charles Dickens

4. "Nu te compara cu nimeni altcineva din lume. Dacă o faci, te jigneşti pe tine." – Bill Gates

5. "Nu contează atât de mult ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci." – Maria Tereza

6. "Întotdeuna am rupt o buruiană și am plantat o floare acolo unde am crezut că poate să răsară." – Abraham Lincoln

7. "Un om devine ceea ce crede despre el că este. Dacă voi continua să-mi spun că nu sunt în stare să fac un lucru, este foarte posibil să sfârșesc prin a fi incapabil să fac acel lucru. Dacă, însă, îmi voi spune că pot să fac, voi căpăta abilitățile necesare pentru a îl face." Mahatma Gandhi

8. "Defineşte succesul în termenii tăi, obţine-l după regulile tale şi construieşte-ţi o viaţă decare să fii mândră." – Oprah

9. "Atunci când virtutea şi modestia îi luminează farmecele, strălucirea unei femei frumoase este mai puternică decât cea a stelelor din ceruri, şi nu ai cum rezista influenţei sale." – Akhenaton

10. "Ai făcut-o și mai înainte, poți să o faci și acum. Distinge posibilitățile pozitive. Redirecționează-ți marea energie a frustrărilor tale și îndreapt-o către o hotărâre pozitivă, reală, de neoprit." – Ralph Marston

11. "Ai minte. Ai două picioare. Poţi să alegi singur drumul pe care să o apuci pentru că ştii ce vrei şi decizia îţi aparţine în totalitate" - Dr. Seuss

12. "Una dintre lecţiile cu care am crescut este să rămâi mereu sinceră cu tine însăţi şi să nu îi permiţi nimănui să te distragă de la îndeplinirea obiectivelor tale. De aceea, când sunt atacată pe nedrept nu acord nicio importanţă subiectului pentru că ştiu cine sunt." – Audrey Hepburn

Citate pentru femei puternice

13. "Nu căzătură în sine reprezintă eșecul… ci faptul că refuzi să te ridici." – Proverb Chinezesc

14. "Ține un copac verde în inima ta și poate va sosi o pasăre căntătoare." – Proverb chinezesc

15. "Gândirea pozitivă, spre deosebire de cea negativă, te va determina să faci orice lucru mai bine." – Zig Zaglar

16. "De îndată ce vei avea încredere în tine, vei şti exact cum îţi doreşti să trăieşti." – Johann Wolfgang von Goethe

17. "Ataşează-te de cei care te pot face mai bun şi primeşte-i pe cei care, la rândul tău, îi poţi face mai buni." – Seneca

18. "Dacă nu poți să zbori, aleargă. Dacă nu poți să alergi, mergi. Dacă nu poți să mergi, târăște-te. Însă, indiferent ce faci, mergi înainte." – Martin Luther King Jr.

19. "Fii atent la gândurile tale, ele devin cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, ele devin acțiuni. Fii atent la acțiunile tale, ele devin obiceiuri. Fii atent la obiceiurile tale, ele devin caracterul tău. Fii atent la caracterul tău, căci el se tranformă în destin." – Proverb chinezesc

20. "Omul înțelept nu-și calculează șansele. El își fixează țelul și apoi îl atinge." – Lao Tse

21. "Am descoperit că atunci când iubești viața, viața te iubește și ea la rândul ei." – Arthur Rubinstein

22. "Cred că Dumnezeu a creat femeia pentru a fi puternică şi nu pentru a fi călcată în picioare de bărbaţi. Am simţit mereu lucrul ăsta, întrucât mama mea a fost o femeie foarte puternică, fără să aibă un soţ." – Little Richard