Chiar dacă și ție ți s-a întâmplat ca șeful să îți condiționeze o avansare bine meritată în carieră cerându-ți anumite ”favoruri”, chiar dacă un alt bărbat aflat într-o poziție de forță a profitat de aceasta pentru a obține ceva, nu te grăbi să folosești hash-tag-ul #metoo. Iți voi spune de ce.

Invață să te iubești si să te conectezi la propria persoană.

Nu am oferit niciodată favoruri sexuale unui bărbat pentru a obține un job, un contract, un obiect. Dar cu toate acestea, mi s-a întâmplat să cred că un anumit bărbat are cheia către următorul pas în cariera mea sau împlinirea unei dorințe fierbinți a inimii mele. În acele situații, am ales să accept un comportament (glumițe, comentarii pe Facebook, o atitudine invazivă) nepotrivit. În loc să tai problema de la rădăcină, am ales să fac aluzii subtile. M-am temut că, dacă îi voi spune omului verde în față ceea ce am de spus, se va supăra și își va retrage ajutorul. Am sperat că va înțelege și se va potoli sau plictisi. Evident că nu s-a întâmplat așa.

În cele din urmă am înțeles că singura putere pe care o avea bărbatul respectiv era aceea pe care i-o dădusem eu. Și că atâta vreme cât sunt pe calea destinului meu, Universul îmi va scoate în cale oamenii potriviți și corecți. Cu condiția ca eu să fiu corectă la rândul meu.

Fiecare femeie are intuiție. Inclusiv tu. Fie că este vorba de partenerul de viață, de business, de șefi sau de colegi, intuiția te avertizează întotdeauna când ceva nu este în regulă. Te îndrumă, arătându-ți când este cazul să pleci sau să stai. Să taci sau să vorbești. Și ce anume să vorbești. Lăsând la o parte situațiile extreme în care viața îți este pericol, alegerea îți aparține întotdeauna. Important este să ți-o asumi. Doar așa încetezi să mai fii o victimă.