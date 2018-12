În autobiografia sa, ”I Can See Clearly Now,” Wayne Dyer m-a convins de contrariul. Și eu, și tu avem o baghetă magică în buzunar. Știi care este?

sursa foto: shutterstock/by dean drobot

În vremea studenției sale, Wayne Dyer a asistat la un experiment care i-a schimbat viața. Corpul nostru nu poate deosebi senzațiile de foarte rece și foarte fierbinte. Pe acest fapt s-a bazate experimentul efectuat pe un voluntar. Studenta stat pe un scaun cu ochii închiși, în timp ce profesorul a apropiat pe rând de brațul ei obiecte foarte reci sau fierbinți. Răspunsurile au fost corecte în proporție de 70%. În continuarea experimentului, profesorul i-a spus studentei că îi va atinge pielea cu un obiect foarte încins. In realitate, a atins-o cu o gumă de șters la temperatura camerei. Cu toate acestea, pe brațul femeii s-a format o mică arsură.

”M-am întrebat ce altceva mai poate mintea să reușească din ceea ce oamenii cred că este imposibil. Mintea noastră are o putere nelimitată de a-și imagina orice și de a transforma acel lucru în realitate. Am hotărât că sunt capabil să creez orice îmi imaginez și am păstrat această credință pentru restul vieții,” scrie Wayne Dyer. ”Am hotătât că nu este nevoie să răcesc sau să obosesc, să am probleme financiare.”

Acum înțelegi care este bagheta ta magică? Este vorba de credințele tale cele mai adânci, aflate în mintea ta subconștientă. Atunci când acestea sunt pozitive, orientate spre a crea armonie, bunăstare, pace în viața ta și a altora, ele au darul de a transforma lumea exterioară într-o grădină binecuvântată.

Este suficient să te uiți cu sinceritate la viața ta pentru a-ți da seama ce fel de credințe nutrești. Dacă sunt lucruri care nu merg, este timpul să acționezi. Omul este o ființă în permanentă transformare, ca și restul naturii, de altfel. Afirmațiile pozitive, rostite într-o stare de conștiință ridicată, tappingul, meditația, yoga sunt doar câteva dintre practicile spirituale care te pot ajuta să îți remodelezi viața prin intermediul credințelor tale, bagheta ta magică.