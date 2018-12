Dacă citești acum acest material înseamnă că și tu ești o admiratoare a minunatei Louise și că, dincolo de dorința de a te vindeca, crezi în puterea afirmațiilor pozitive. Și eu cred în ele, de aceea m-am interesat și am descoperit noi afirmații pozitive pe care scriitoarea le-a lăsat pentru a face bine mai departe.

Afirmații pozitive

1. Viața mea merge minunat. Totul în viața mea merge bine acum şi întotdeauna.

2. Iubesc viața. Să trăiesc din plin şi liber(ă) este dreptul meu din naştere. Ofer vieții exact ce îmi doresc ca viața să-mi ofere mie. Sunt bucuros(oasă) că trăiesc. Iubesc Viața!

3. Viața mă susține. Viața m-a creat pentru a fi împlinit(ă). Am încredere în viață, iar viața mi-e aproape la fiecare cotitură. Sunt în siguranță.

4. Viitorul meu este luminos. Trăiesc acum în iubire, lumină şi bucurie nețărmurite.

5. Totul este bine în lumea mea. Totul este bine în lumea mea. Totul lucrează pentru binele meu cel mai înalt. Din această situație va veni numai binele. Sunt în siguranță.

6. Mă eliberez toate fricile şi îndoielile. Aleg acum să mă eliberez de toate îndoielile şi fricile distructive. Mă accept şi creez pace în mintea şi inima mea. Sunt iubit(ă) şi în siguranță.

7. Sunt dispus(ă) să iert. Mă eliberez de trecut, iertându-mă pe mine şi iertându-i şi pe ceilalți. Iertarea este răspunsul la aproape toate problemele. Iertarea este un dar pentru mine. Iert şi mă eliberez.

8. Mă iert pe mine însumi (însămi). Iertându-mă pe mine, las în urmă toate sentimentele de a nu fi fost îndeajuns de bun(ă) şi sunt liber(ă) să mă iubesc pe mine însumi (însămi).

9. Sunt în pace. Pacea şi armonia divină mă înconjoară şi sălăşluiesc în mine. Simt toleranță, iubire şi compasiune pentru toți oamenii şi pentru mine.

10. Sunt frumoasă şi toată lumea mă iubeşte. Radiez acceptare şi sunt profund iubit(ă) de ceilalți. Dragostea mă înconjoară şi mă protejează.

11. Sunt împăcat(ă) cu sexualitatea mea. Mă bucur de sexualitatea mea şi de trupul meu. În această viață, trupul meu este perfect. Mă învălui cu iubire şi compasiune.

12. Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea şi pacea minții.

13. Ascult cu iubire mesajele trupului meu. Corpul meu lucrează întotdeauna pentru sănătate. Corpul meu vrea să fie întreg şi sănătos. Cooperez cu el şi devin sănătos, întreg şi complet.

14. Prosper oriunde mă duc. Acum văd pretutindeni oportunități pentru abundență. Sunt binecuvântat(ă) şi prosper(ă).

15. Am încredere în înțelepciunea mea interioară. Pe măsură ce îmi desfăşor activitățile, îmi ascult călăuzirea interioară. Intuiția mea este întotdeauna de partea mea. Am încredere că ea este cu mine mereu. Sunt în siguranță. Sunt gata să mă schimb.

16. Sunt gata să mă eliberez de credințele vechi şi negative. Ele sunt doar gândurile care îmi stau în cale. Noile mele gânduri sunt constructive şi mă împlinesc.

17. Îmi iubesc corpul. Creez pace totală în mintea mea, iar corpul meu reflectă această pace într-o sănătate perfectă.

18. Deschid noi uşi vieții. Mă bucur de ceea ce am şi ştiu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul cu brațele deschise. Am încredere că viața este minunată.

19. Munca mea este plină de satisfacții. Astăzi dau tot ce este mai bun din mine, ştiind că atunci când o experiență s-a încheiat sunt îndrumat(ă) către experiențe şi mai pline de satisfacții şirecompense.

20. Merit să fiu iubit(ă). Eu trebuie să câştig iubirea. Sunt iubit(ă) pentru că exist. Ceilalți reflectă iubirea pe care o am pentru mine.

21. Întâlnesc iubire oriunde merg. Iubirea e pretutindeni, iar eu sunt iubit(ă) şi iubitor(oare). În viața mea există oameni iubitori, iar eu îmi exprim cu uşurință iubirea pentru ceilalți.

22. Merit tot ce este mai bun şi accept tot ce este mai bun acum. Sunt înzestrat(ă) mintal şi emoțional să mă bucur de o viață prosperă şi plină de iubire. A merita tot binele este un drept din naştere. Îmi revendic acest drept.

23. Am locuința perfectă. Mă văd locuind într-un loc minunat. Îmi îndeplineşte toate dorințele. Este o locație frumoasă, la un preț pe care mi-l permit.

24. Casa mea este un rai. Îmi binecuvântez casa cu iubire. Aştern iubire în fiecare colț, iar casa mea răspunde iubitor, cu căldură şi confort. Sunt împăcat(ă).

25. Mă iubesc şi mă aprob. Apreciez tot ceea ce fac. Sunt îndeajuns de bun(ă) aşa cum sunt. Spun ceea ce am de spus. Cer ceea ce vreau. Îmi revendic puterea.

26. Puterea se află în momentul prezent. Trecutul s-a dus şi nu are nicio putere asupra mea. Pot începe să fiu liber(ă) în acest moment. Gândurile de astăzi îmi creează viitorul. Sunt la conducere. Îmi recapăt acum puterea. Sunt în siguranță şi sunt liber(ă).

27. Pot elibera trecutul şi pot ierta pe toată lumea. Mă eliberez pe mine însumi (însămi) şi pe toată lumea din viața mea de rănile trecute. Toți suntem liberi să înaintăm spre noi şi glorioase experiențe.

28. Nu există vină. Mă eliberez de nevoia de a învinovăți pe cineva, inclusiv pe mine însumi(însămi). Toți facem tot ce putem mai bine cu înțelegerea, cunoştințele şi conştiința pe care le avem.

29. Depăşesc acum fricile şi limitările altora. Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitat(ă) în abilitatea de a crea binele în viața mea.

30. Renunț la toate aşteptările. Curg liber(ă) şi plin(ă) de iubire împreună cu Viața. Mă iubesc pe mine însumi (însămi). Știu că la fiecare cotitură mă aşteaptă doar binele.

Afirmații pozitive pentru succes

31. Tot ceea ce ating este un succes. Îmi stabilesc acum o nouă conştiință a succesului. Știu că pot avea atât de mult succes pe cât decid să am. Intru în Cercul Câştigător. Oportunități de aur se află pretutindeni. Prosperitatea de orice fel este atrasă către mine.

32. Venitul meu creşte constant. Încep astăzi, acum, să mă deschid către prosperitate continuă.

33. Acum îmi creez un serviciu nou şi minunat. Sunt total deschis(ă) şi receptiv(ă) către un nou şi minunat serviciu, în care îmi folosesc talentele şi abilitățile mele creative şi în care lucrez cu şi pentru oamenii pe care îi iubesc, într-o locație minunată câştigând bani frumoşi.