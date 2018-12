Cine a început numărătoare inversă până la Revelion? Incă puțin și noul an vine peste noi. Profită de zilele rămase pentru a păși cu dreptul în 2019. Iată cum.

1. Finalizează lucrurile pe care le-ai început

Fiecare dintre noi a început anul cu o listă plină de dorinț legate de diverse aspecte ale vieții noastre. Poate că am notat proiecte, obiceiuri, hobbyuri, poate o relație nouă sau un job nou. Unele dintre ele s-au împlinit; altele sunt probabil încă în așteptare. Spre exemplu, eu una nu am reușit încă să renunț la ciocolată. Acum este momentul să te uiți la lista ta și să evaluezi ce proiecte dorești să continui în zilele care au mai rămas din decembrie dar și în anul care va începe în curând și care nu mai sunt interesante pentru tine. In mod sigur, nu mai ești aceeași persoană care erai anul trecut pe vremea asta. Poate că unele dintre lucrurile de pe lista ta nu mai corespund femeii care ai devenit între timp. Acesta este un minunat prilej de a te sărbători pe tine - noua versiune a ta și mai face un pic de curățenie în viața ta. Așadar...

2. Renunță la ceea ce nu te mai reprezintă

Lucrurile pe care le-ai început, proiectele pe care le-ai creat, dar care nu te mai interesează, tot ceea ce reprezintă doar un balast inutil care îți încetinesc progresul și îți îngreunează pașii merită lăsate în urmă. Nu contează dacă sunt terminate sau nu. Dacă nu sunt și nu dorești să termini nici unul dintre ele,pur și simplu oprește-te. Lasă-le să plece. Această atitudine se aplică tuturor ariilor vieții tale inclusiv emotiilor, dorințelor, obiceiurilor și activităților care reprezintă o pierdere de timp.

3. Reflectează asupra tuturor lucrurilor pe care le-ai realizat până acum.

Trăim diverse experiențe și ne asumăm diverse misiuni dar rareori vedem cum ne transformă în bine. De aceea îți recomand să te gândești la cine erai anul trecut, pe vremea asta, și la cine ești acum. Vei vedea transformarea. Prin introspecție și reflecție poți vedea cât de mult te-ai schimbat în bine. Acest lucru îți va oferi sentimente plăcute și pozitive care te vor stimula să continui pe același drum benefic pentru tine.