Deși nu am simțit niciodată o schimbare majoră pe 1 ianuarie, nici pe 1 februarie, culmea, uneori a trecut și tot anul și nu am văzut schimbarea, îmi place să trasez o linie imaginară și să simt că o iau de la zero. Este motivațională treaba.

2018 a fost pentru mine un an greu din punct de vedere psihic și sentimental. Am suferit mult, poate mai mult ca niciodată, din cauza oamenilor cu care am interacționat, am avut momente în care am crezut că o să îmi pierd mințile la propriu și o perioadă în care abia dacă m-am mai recunoscut.

Ca să uit ce mi-a făcut rău, îmi propun în acest moment să scriu în jurnal momentele care mi-au adus bucurie (și sunt conștientă că sunt multe, doar că... am fost prea oarbă ca să le văd când s-au întâmplat), dar și să respect o listă cu rezoluții, diferită de cele pe care le-am făcut în anii trecuți. Arată cam așa:

sursa foto: shutterstock/by monster ztudio

Rezoluții pentru 2019

1. Învață să te bucuri de lucrurile mărunte. Să uităm să ne bucurăm de lucrurile mărunte este o mare problemă în zilele noastre. Pentru că atunci când nu ne bucurăm de aceste lucruri mărunte, nu ne bucurăm nici de prezent... nu trăim în prezent. Să trăiești în prezent înseamnă să te bucuri din plin de ceașca de cafea sau de ceai pe care o savurezi la prima oră a dimineții, înseamnă să te bucuri de întâlnirea cu un om drag ție, înseamnă să te bucuri de o plimbare la pas prin oraș, să te bucuri de cărțile frumos aranjate în vitrina unei librării, să râzi cu poftă la o glumă pe care ai auzit-o sau la un filmuleț pe care l-ai văzut, iar despre toate astea se spune că sunt lucruri mărunte... dar dacă aduc atâta fericire interioară, cum pot fi ele mărunte?!

2. Învață să te iubești. Iubește-te! Devino cea mai bună prietenă a ta! Fii blândă cu tine! Ai idee câte lucruri se vor îndrepta și câte lucruri frumoase se vor întâmpla din momentul în care faci pace cu tine și devii propriul tău aliat?! Crede-mă că nimeni nu o să te iubească mai mult și nu o să facă mai multe lucruri pentru tine decât o poți face tu. Odată ce înveți să te iubești, înveți să îi iubești și pe cei din jur, odată ce te accepți, îi vei accepta și pe cei din jur, odată ce faci pace cu tine, faci pace și cu restul lumii. Iubirea face miracole!

3. Dăruiește. Ca să poți să dăruiești din suflet, trebuie întâi să te iubești, însă, poți ajunge să te iubești dăruind. Recunosc, cu capul plecat, că îmi propun de mai bine de trei ani să dăruiesc câte un cadou tuturor celor din familie, fiecărui prieten în parte, dar și celor mai puțin ajutorați, nu mi-a ieșit până acum fix așa cum mi-am propus, dar am să încerc și în 2019. Important este să nu aștepți o zi anume sau să ai un motiv ca să dăruiești; cumpără astăzi de la magazin ciocolata preferată a colegului de birou cu care te înțelegi cel mai bine și dăruiește-i-o alături de un zâmbet.

4. Dezvoltă o pasiune nouă. Monotonia apare în viața fiecărui om. Ne plictisim repede, ăsta este adevărul, și devenim mult prea pretențioși ca să ne mai satisfacă ceva. Pentru 2019 nu ar fi rău să descoperi alte activități care îți aduc satisfacție și să îți dezvolți o nouă pasiune. Lasă lene deoparte, lasă comoditatea deoparte și apucă-te să faci ceva pentru tine! Scrie o carte, ia cursuri de dans, fă poze, practică un sport, înscrie-te la o școală de make-up... sigur este ceva ce te atrage în afara job-ului care te satisface financiar.

5. Fă-ți planuri în fiecare zi. Sunt absolut de acord cu faptul că trebuie să învățăm să trăim în prezent, dar la fel sunt de acord că este pur sănătos să ne facem planuri de viitor. A îți face planuri în fiecare zi este ca o motivație, este ca o speranță pe care ți-o oferi și de care ai nevoie. Planurile pe care ți le faci în fiecare zi trebuie să fie planuri pentru viitorul apropiat, spre exemplu: plănuiește de azi o întâlnire cu cea mai bună prietenă, plănuiește azi o escapadă la munte pentru weekend-ul următor, etc.

sursa foto: shutterstock/by coompia77

6. Fă în fiecare zi un pas înainte... spre realizarea visurilor. Dacă ai un vis care te ține trează până în miez de noapte și te trezește înainte să răsară soarele, luptă pentru el! Înseamnă că merită tot efortul! Și ca să nu se așeze praful pe el și să ți se ducă entuziasmul, fă în fiecare zi un pas spre el. Cărămidă cu cărămidă. Treaptă cu treaptă. Nu lăsa o zi să treacă fără să fi făcut ceva care să te aducă mai aproape de împlinirea visului. Și odată ce s-a împlinit, treci la următorul vis.

7. Petrece mai mult timp în natură. Nu-i așa că te-ai cam săturat să fii înconjurată de clădiri înalte, să te grăbești mereu, să faci slalom printre oameni și printre mașini, să aștepți la semafor și să urci cu liftul?! Nu-i așa că parcă-ți vine să te rătăcești într-o pădure, să îmbrățișezi copaci, să privești spre cer și să zâmbești la auzul păsărelelor?! Timpul petrecut în natură ajută la fel de mult ca o întâlnire cu psihologul. Fă puțin exercițiu și încearcă să te conectezi cu natura, este un bine uriaș pe care ți-l vei face!

8. Petrece mai mult timp cu familia și prietenii. Nu mai amâna întâlnirile cu familia și cu prietenii! Nu am regrete multe, însă cel mai mare este acela că i-am promis bunicii că merg să o văd (în fiecare an îi spuneam: vin la anu’, vin la toamnă) și i-am promis până în ziua în care ea nu a mai fost. Nu-s de acord să punem răul în față, dar nici să mergem pe principiul “las’ că am timp să mă întâlnesc cu ei”, pentru că timpul nu iartă pe nimeni, iar ziua de mâine nu ne este garantată.

9. Întâlnește-te cu oameni noi. Știu că te-au rănit mulți oameni, dar asta nu înseamnă că trebuie să te izolezi. Dacă te-ai săturat de cei pe care îi vezi zi de zi, îți propun să inviți în oraș persoane noi. Spre exemplu, vara asta am fost invitată la o cafea de o tipă pe care am întâlnit-o o singură dată, dar cu care am mai interacționat pe Facebook prin like-uri și mesaje de La Mulți Ani. Motivul întâlnirii noastre? Nu a fost unul întemeiat, pur și simplu și-a dorit să mă scotă în oraș, pe mine, o necunoscută, și să afle despre mine.

10. Practică meditația. Învață să respiri. Obișnuiește-te ca primul lucru pe care îl faci atunci când te trezești să fie exercițiile de respirație. Nu există nimic mai important la ora 7 dimineață în afară de asta. De fapt, mai adaugă un lucru: fii recunoscătoare. Stai pe marginea patului, respiră profund, crează-ți imagini pozitive și mulțumește zâmbind. A practica meditația înseamnă a avea un moment cu tine, așa că profită din plin de el.

Te-ai săturat să citești asta, nu?! Că parcă oricât te-ai strădui, tot nu îți iese. Dar trebuie, crede-mă! Învață să trăiești sănătos: fizic, mental și spiritual! Hrănește-ți corpul cu alimente sănătoase, hrănește-ți sufletul cu acte de bunătate și cu iubire, hrănește-ți mintea cu cărți, conversații sănătoase și gânduri pozitive. Chiar dacă ai o siluetă trasă prin inel, dacă nu faci mișcare, dacă nu te hidratezi, dacă nu mănânci alimente sănătoase, dacă nu ai grijă ca interiorul tău să fie bine, degeaba pe exterior arăți perfect.

12. Fă mișcare. Pe cuvânt dacă am ascultat vreodată de sfatul ăsta. Niciodată! Chiar dacă am simțit pe pielea mea beneficiile sportului. Ei bine, problema e că acum, la aprope 32 de ani, am simțit pentru prima oară, tot pe pielea mea, ce înseamnă și lipsa mișcării. Acum stau și mă întreb: când am lăsat să se ajungă la asta? Mă îngrozesc de fiecare dată când îmi aud toate încheieturile cum trosnesc... până acum trosneau doar genunchii, acum și mâinile, și gâtul. Ce vreau să spun, de fapt: fă mișcare! Multă! Devino obsedată de mișcare! Nu doar corpul tău îți va fi recunoscător, ci și psihicul!

13. Joacă-te. Îmi era dor de o lună decembrie cu zăpadă, așa cum îți stă iernii bine. Atât de dor încât zilele trecute, după mulți ani, m-am dat pe gheață. O dată, de două ori, de trei ori, până ce zâmbetul a început să mi se întrevadă pe chip și să simt o bucurie imensă. Uitasem cât de bine era să aluneci pe gheață și cât de mult îmi plăcea să fac asta când eram mică, chiar dacă de foarte multe ori cădeam și mă durea. Deși susțin că nu mi-aș dori să fiu din nou copil, îmi este tare dor să mă joc. Să mă joc cu păpușile, să mă joc de-a școala, să sar elasticul, să joc Frunza... îmi este dor să mă joc cu alți copii adulți și să mă bucur din suflet.

14. Citește. Sunt unele cărți care se citesc în două zile, altele care se citesc în două luni, eu îți propun să citești măcar o carte în anul ce vine. Ca să faci din lectură un obicei, o pasiune, alege o carte care să îți placă la nebunie din prima. Așa cum spune o vorbă din bătrâni, pofta vine mâncând, la fel și pofta de lectură va veni oferind minții tale o hrană sănătoasă cum este cartea.

15. Începe un jurnal. Nu este nevoie să scrii pagini întregi, să folosești cuvinte elevate sau să povestești tot ce ai făcut de dimineață până seara. Este nevoie, însă, să fii sinceră cu tine, să scrii exact cum s-a întâmplat și exact ce ai simțit, scrie cu liniuțe, dacă îți este mai ușor, numai scrie. Este un obicei care te va disciplina și te va ajuta să te eliberezi. Va fi momentul tău cu tine.

16. Trimite vederi din vacanțe. Mi-e dor să primesc și să trimit vederi și scrisori, motiv pentru care această rezoluție este una pe care țin neapărat să o respect. Sărăbătorile de iarnă le voi petrece departe de casă, în altă țară, așa că găseasc aceasta ocazia perfectă să bifez o primă rezoluție pentru 2019. Știu că acum e mai simplu, de când cu rețelele de socializare, trimitem și postăm acolo poze cu noi de oriunde ne-am afla, dar familia și prietenii apropiați ar trebui să fie privilegiați și să-i facem să se simtă speciali trimițându-le o felicitare prin poștă. Se vor bucura, ai să vezi!

17. Scrie un plan de afacere. Ți-e frică să gândești atât de îndrăzneț, nu?! Dar... de ce nu?! Trebuie să îți fi venit la un moment dat în minte o idee de afacere, așa că ce ar fi dacă pentru 2019 ai și pune pe hârtie niște idei? Notează ideea afacerii, nume, membrii, ajutoare, locul desfășurării, tot ca la carte, în ordine, iar mai apoi vezi cum faci ca să pronești proiectul.

18. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Asta este o rezoluție care trebuie neapărat învățată. Să lași lucrurile nerezolvate până în ultimul moment atrage foarte, foarte mult stres. Și, culmea, tindem să lăsăm pe mâine chiar și lucrurile care ne fac plăcere, nu doar cele pe care le amână pentru că ne displac. Cu cât rezolvi din timp ce ai de rezolvat, cu atât mai ușor o să îți fie ție, pentru că nu te vei mai simți încolțită și mereu pe fugă.

sursa foto: shutterstock/by kaewmanee jiangsihui

19. Crește-ți coeficientul de inteligență. Nu este niciodată prea târziu să înveți istoria, geografia, logica, medicina sau tot ce ai refuzat până acum să înveți. Odată cu înaintarea în vârstă observăm că se dezvoltă în noi curiozitatea pentru anumite științe, care până acum ne erau total indiferente. Poți să te înscri la un curs sau poți să înveți singură acasă.

20. Ai mai multă grijă de casa în care locuiești. Nu contează dacă stai într-un apartament închiriat, dacă locuiești cu familia sau dacă este căsuța ta și numai a ta. Este locul în care tu trăiești, dormi, te dezvolți, acolo iau naștere ideile tale, planurile, acolo se nasc dorințe, acolo plângi și râzi, așa că sarcina ta este să faci din locușorul ăla cel mai frumos loc de pe pământ, astfel încât odată ajunsă în intimitatea ta să uiți de tot ce te-a afectat în ziua respectivă, să lași afară stresul și grijile, și să intri în lumea ta de poveste.

Bineîneles, acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante rezoluții pentru 2019. Lista poate fi adaptată în funcție de necesitățile tale. Scoate de pe listă ce nu ți se potrivește și adaugă ce ai nevoie.

sursa foto: shutterstock/by martin rettenberger