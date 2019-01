În 2018 mi-a lipsit mult fericirea. Nu știu exact ce s-a întâmplat, pentru că am zărit-o din când în când pe la colțurile casei mele, dar cred că am uitat să o poftesc înăuntru, cred că am fost rece chiar și cu ea. Așa se întâmplă când te lași copleșită de griji, de gânduri, de ce fac sau ce spun alții, când uiți de tine și uiți să mai respiri... trece fericirea pe lângă tine.

Trece, dar oarecum este mereu acolo, în calea ta, așteptând să te împiedici odată de ea și să o bagi în seamă.

Fericirea stă în lucruri mărunte, ai mai auzit spunându-se asta, la fel și că acele lucruri mărunte de fapt nu sunt deloc mărunte, ci mai târziu îți vei da seama că ele au fost cu adevărat valoroaste. Lucrurile mărunte precum o carte, o cană, o agendă, un copac înflorit, un suc răcoritor, melodia preferată... toate astea îți alcătuiesc fericirea supermă. Și nu numai... iată:

sursa foto: shutterstock/by miniwide

Fericirea este...

Fericirea este... atunci când îți revezi părinții.

Fericirea este... atunci când petreci o seară în pijamale cu cea mai bună prietenă.

Fericirea este... atunci când citești câteva pagini din cartea preferată înainte să adormi.

Fericirea este... atunci când adormiți spate în spate – poziție ce denotă încredere.

Fericirea este... o oră de bârfă cu sora ta.

Fericirea este... prima cafea băută la primele ore ale dimineții.

sursa foto: shutterstock/by maryna rodyukova

Fericirea este... o baie în cada plin cu apă și spumă.

atunci când dăruiești un compliment sincer.

Fericirea este... atunci când dăruiești o ciocolată cuiva care te-a ajutat.

Fericirea este... atunci când privești în camera ta și o vezi luminoasă și ordonată.

Fericirea este... atunci când intri într-un lăcaș sfânt.

Fericirea este... atunci când conștientizezi că ești binecuvântată.

Fericirea este... atunci când te entuziasmezi pentru viitor.

Fericirea este... atunci când îți cumperi o carte nouă.

Fericirea este... atunci când te îmbraci în pijamale și știi că nu trebuie să mai ieși din casă.

Fericirea este... atunci când afară este frig și bate vântul, iar tu nu trebuie să te dai jos din pat.

Fericirea este... atunci când petreci ore în șir într-o libărie.

Fericirea este... atunci când mergi la teatru să îi vezi pe marii actori.

Fericirea este... atunci când realitatea se dovedește a fi mai bună decât așteptările.