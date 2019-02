Poți schimba lumea în bine cu ajutorul super-puterii tale

Locuiesc într-un bloc cu 11 etaje în care oamenii nu se prea cunosc între ei. Ba mai mult, uneori nici nu se salută când se întâlnesc. Au genul acela de atitudine în care fiecare este mai mult pentru sine și nu îl interesează ce se întâmpla cu restul. Cu toate acestea, iarna aceasta s-a întâmplat un lucru interesant.

Nu știu dacă ai observat, dar oamenii au tendința de a imita ce văd în jur. Și asta pentru că suntem ”animale sociale”. Avem nevoie să fim acceptați și să aparținem unui grup. Asta înseamnă că atunci când nu ești mulțumită de atitudinea oamenilor din jurul tău, fie că este vorba de colegi de serviciu, membri ai familiei sau vecini, tu poți un catalizator al schimbării. Pentru că ai o super-putere.

Locuiesc într-un bloc cu 11 etaje în care oamenii nu se prea cunosc între ei. Ba mai mult, uneori nici nu se salută când se întâlnesc. Au genul acela de atitudine în care fiecare este mai mult pentru sine și nu îl interesează ce se întâmpla cu restul. Cu toate acestea, iarna aceasta s-a întâmplat un lucru interesant. Pe ușile interioare ale holului de la intrare a apărut un anunț pe care scria cursiv, de mână: ”Vă rugăm să închideți ușa. Așa ne ajutați să păstrăm căldura. Mulțumim, Parterul”. Ușile trebuie închise cu zăvor, altfel rămân deschise. Ce crezi că s-a întâmplat? Ei bine, locatarii nepăsători au ținut cont de rugămintea Parterului. Nu s-a întâmplat niciodată să găsesc acele uși lăsate deschise până când într-o dimineață mai călduroasă, atunci când am scos cățelul la plimbare, am făcut un experiment. Am lăsat ușa deschisă. Atunci când m-am întors, am găsit-o la fel. Cu alte cuvinte, persoana care a ieșit din bloc după mine a ales să nu mai țină cont de rugămintea scrisă pe bilet pentru că altcineva o încălcase înaintea ei.

Partea frumoasă a acestui aspect al naturii umane este că fiecare dintre noi are darul de a-i inspira pe cei din jur să acționeze cu bunătate și integritate. Atunci când tu stabilești un anumit cod de conduită, când emani energie pozitivă, ești politicoasă și atentă iar acțiunile tale țin cont de binele tuturor celor din jurul tău, ceilalți vor fi motivați să se comporte la fel. Și asta pentru că fiecare om are un gram de noblețe sufletească pe care atitudinea ta îl poate aduce la suprafață și, la urma urmei, nimănui nu îi place să fie catalogat drept ”nesimțit”. Și chiar dacă la început va acționa mânat de dorința de a evita să fie catalogat astfel, în cele din urmă sufletul său frumos va prelua comanda și va începe să se poarte într-un anumit fel nu din teamă sau pentru că așa fac alții ci pentru că așa simte.

Foto by astarot via Shutterstock