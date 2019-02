Increderea în sine este sexy. Atunci când ești sigură pe tine, te simți confortabil în propria. piele și să nu îi lași pe ceilalți să îți afecteze valoarea de sine.

Chiar dacă te bucuri de comentariile pozitive și ții cont de criticile, în cele din urmă faci ceea ce îți aduce fericire. Este suficient să fii tu însăți și știi că ești mai mult decât imaginea ta. Iată trei moduri prin care să nu lași felul în care arăți să te definească.

1. Nu te lăsa manipulată de mass-media

Tindem să inspirăm mult din lumea fictivă a televiziunii și filmelor. Nu este nimic rău în asta dacă nu nu ajungem în situația în care ne dăm peste cap să arătăm ca un manechin sau oa ctriță pentru a ne simți valoroase și demne de a fi iubite. Să nu uităm însă că majoritatea fotografiilor sunt retușate iar machiajul face minuni.

Dacă vrei să faco o schimbare, încearcă să îți schimbi imaginea însă fără a încerca să copiezi pe cineva. Fii tu însăți. Vezi ce anume te face fericită. Ce anume ai vrea să porți? Creeză-ți propriul stil unic pentru a-ți exprima sinele adevărat.

2. Poartă haine confortabile

Este important să fii mereu în elementul tău și să te simți confortabil. Nu purta ceva doar pentru că este la modă. Nu toate hainele sunt făcute pentru tine. De fapt, unele ar putea să nu ți se potrivească deloc. Și când se întâmplă asta, nu te învinovăți. Treaba ta este să găsești ce ți se potrivește, ceea ce te face să strălucești și să creezi un stil în jurul acestor elemente.

3. Nu ezita să fii elegantă și să te îmbraci cum vrei tu

Fii elegantă și cool, dar fără a avea nevoie de aprobarea altcuiva. Nu ai nevoie ca prietenii tăi să creadă că arăți bine atât timp cât tu crezi că arăți bine. Amintește-ți, este vorba despre fericirea ta.

Fă ceea ce crezi că ți se potrivește fără să ai nevoie de aprobarea altcuva. Încearcă ceva diferit dar nu pentru a satisface gusturile și opiniile altora.

Combinate cu gust și originalitate, chiar și hainele care nu sunt de fimă pot arăta extrem de bine pe tine.

Foto by New Africa via Shuttertock