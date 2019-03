PĂMÂNT și RENAȘTERE, cuvintele cheie pentru săptămâna18-24  MARTIE 2019

In urmă cu ceva vreme am început să folosesc un pachet de cărți cu mesaje de la îngeri care să îmi ghideze fiecare zi. Rezultatele sunt uimitoare. Iată sunt mesajele pe care le-am primit pentru voi pentru această săptămână.

Cuvântul cheie pentru pentru prima parte a săptămânii a18-24 MARTIE 2019 este PĂMÂNT.

Ești una cu Pământul pe care pășești.

Tu și Mama Pământ nu sunteți separate, din contră, există o legătură puternică între voi. Una dintre cele mai eficiente meode a te energiza și a-ți crește vibrația este aceea de a te împământa și a petrece timp în natură, conectându-te la Pământ. Folosește primele zile ale săptămânii pentru a conștientiza această legătură și a începe să o manifești în mod conștient în viața ta zilnică. Vezi ce anume din felul în care Mama Pământ își îngrijește copiii poți pune în aplicare. vezi ce anume din felul ei de a organiza viața este un model viabl și demn de urmat pentru tine. Și bucură-te de miracolul copacilor care înfloresc acum și de ninsoarea de petale înmiresmate. Sunt locuri pe glob unde asta nu se întâmplă niciodată.

Totul în Univers are ritmul său. Este momentul să renaști.

Odată cu echinocțiul de primăvară, anotimpul care precede verii se instalează în mod oficial iar ziua devine mai lung. Este perioada în care simțim cu toții un plus de energie, un chef de viață mai mare, suntem inspirați și vrem să facem mai multe. Profită de cea de-a doua parte a săptămânii pentru a te conecta și a integra în ființa ta această energie. Poate că acum este momentul potrivit pentru tine să te gândești ce aspect din ființa ta are nevoie de renaștere, de reînnoire. Ce aspect din al vieții tale are nevoie de o gură proaspătă de oxigen. Notează toate ideile care îți vin și lasă intuiția să te ghideze în alegerea celei pe care o vei pune prima în aplicare pentru a aduce primăvara în viața și în ființa ta și, de ce nu, a celor care te înconjoară.

Featured photo by wk1003mike via Shutterstock