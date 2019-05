Cinci lecții pe care le-am învățat în cinci ani de practică spirituală

Iubirea cosmică, indiferent de forma în care se manifestă, este natura noastră. Este substanța care ține Universul laolaltă.

In urmă cu zece ani pășeam pentru prima dată într-un studio de dans în calitate de cursantă și, fără să știu, făceam primii pași pe drumul meu spiritual. La puțină vreme viața mea s-a schimbat radical și m-a scos din zona mea de confort. Unii consideră că existența mea este haotică, departe de normele societății, însă eu am liniștea sufletească că atâta vreme cât îmi urmez destinul, totul este în regulă.

Pentru mine, spiritualitate înseamnă practici precum meditație, yoga, Reiki, Metoda Silva dar și lectură, conexiune cu natura și conștientizarea faptului că suntem cu toții unul. Inseamnă bunătate și iubire în acțiune. Echilibru și armonie. Autenticitate și conștientizare.

Iată cinci dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat pe parcursul acestei decade.

1. Am învățat să nu mai iau lucrurile personal. E adevărat că mi se mai întâmplă să ”alunec” și să mă gândesc ”ia uite ce mi se întâmplă”. Mă redresez însă repede și văd mesajul ascuns într-un anumit eveniment sau comportament. Iar asta îmi dă o libertatea incredibilă. Mă eliberează de starea de victimă și de nevoia de a l face pe plac celorlalți.

Mintea umană este atât de puternică încât creează lumi. Fiecare dintre noi face asta fără să își dea seama, clipă de clipă. Insă mintea poate fi folosită în mod conștient. Ca un instrument care te ajută să îți exprimi geniul interior. Ca un ceas care trezește la ora la care dorești sau ca un magician care creează un loc de parcare într-un spațiu super aglomerat exact atunci când ai nevoie mai mare.

3. Am învățat să judec mai puțin și să văd frumosul în fiecare om. Incă mi se întâmplă să văd o persoană și mintea mea să emită o judecată instantaneu. De fiecare dată când observ asta, dar nu doar atunci, fac un pas înapoi, schimb lentila și caut frumosul din acel om. In fiecare dintre noi există frumusețe și bunătate care abia așteaptă să fie descoperite. Și asta pentru că suntem plămădiți din aceeași esență din care este făcut și Universul.

4. Am învățat să trăiesc în prezent. In loc să fug în viitor sau să mă întorc în brațele familiare ale trecutului, am învățat să mă bucur de clipa de acum pentru că doar pe aceasta o am. Iar asta mi-a sporit creativitatea și răbdarea și m-a ajutata să fac domolesc timpul.

5. Am învățat că nu iubirea doare, ci lipsa ei. Poate că aceasta este cea mai importantă lecție. Iubirea cosmică, indiferent de forma în care se manifestă, este natura noastră. Este substanța care ține Universul laolaltă. A nu fi în această curgere, a o nega înseamnă a acționa împotriva firii și a ne pune într-o situație inconfortabilă. Iubirea este un izvor ascuns în spatele zidurilor pe ridicăm în jurul inimii noastre. Iar atunci când o găsim acolo, ea se revarsă pretutindeni în viața noastră.

Featured foto by Zolotarevs via Shutterstock