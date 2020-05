Vești bune ca sa rezistăm împreună!

✓ Peste 1,1 milioane oameni s-au vindecat în lume de coronavirus. Sursa aici.

✓ 5 din 5 pacienti critici care au primit plasma s-au facut bine. Sursa aici.

✓ In Romania s-a început recoltarea de plasma. Sursa aici.

✓ 6 companii bio-farmaceutice internaționale vor lucra la un tratament anti-COVID, din plasmă. Sursa aici.

✓ Medicamentul Remdesivir pare a fi cea mai eficienta optiune de lupta impotriva coronavirusului pana la acest moment. Sursa aici.

✓ Autoritățile din Vilnius au permis barurilor și cafenelelor să își extindă terasele în spațiul public cu scopul de a face față necesarului de spațiu pentru distanțarea socială. Capitală Lituaniei a devenit astfel o uriașă cafenea a în aer liber. Sursa aici.

✓ Platforma RomâniaPozitivă.ro, De bine despre România, lansează versiunea online a programului de învățare „Orientare spre Soluție & Optimism”. Accesul la program este gratuit din dorința de a stimula găsirea unor rezolvări creative și eficiente pentru problemele momentului, soluții atât de necesare în perioada dificilă pe care o traversăm cu toții. În funcție de ritmul și timpul disponibil, programul poate fi răsfoit într-o oră sau informațiile și exercițiile pot fi aprofundate în aproximativ 8 ore.

✓ Crafts Medicals este o inițiativă de antrepenoriat social a Asociaţiei Împreună pentru România Modernă de a proiecta, produce și oferi în mod gratuit spitalelor din România echipamente medicale de protecţie precum viziere, acvarii medicale, tunele de legatură între secțiile medicale și mecanismele de ventilație. Până în prezent, 6 spitale din Cluj-Napoca au primit 15 acvarii şi peste 1200 de viziere, urmează ca alte spitale din județele Suceava, Hunedoara, Vrancea, Alba, Braşov, Sibiu să primească un total de 25 de acvarii medicale produse şi distribuite de Asociaţia Împreună pentru România Modernă.

✓ S-a lansat Yellow Canary – platforma care luptă cu impactul emoțional negativ al COVID-19. Platforma analizează starea emoțională și psihologică a persoanelor care se înscriu prin completarea unui studiu și a fost gândită ca un sistem de alertă timpurie pentru persoanele care resimt un impact emoțional negativ în această perioadă. Rezultatul obținut indică utilizatorului dacă ar trebui să intre în legătură cu unul dintre psihologii implicați în proiect, pentru consiliere psihologică gratuită.

✓ Vodafone Romania lanseaza platforma www.vodafone.ro/impreunamaiputernici. Aceasta faciliteaza accesul online al utilizatorilor la cursuri si spectacole live: muzica, teatru, clase de sport si masterclasses pentru dezvoltare personala si profesionala (creativitate & utilitate, parenting, storytelling, actorie etc.). Pe langa oportunitatea de a putea accesa continut de calitate, utilizatorii au posibilitatea de a sustine comunitatile pentru a trece cu bine peste aceasta pandemie prin donatii directe catre cei care realizeaza momentele de teatru, muzica si masterclasses in platforma. Curatorul platformei digitale este Tudor Chirila.

✓ Asociația Berarii României inițiază #MancareDeSuflet #SOSHoReCa, o campanie care își propune să atragă atenția consumatorilor asupra situației economice din sectorul ospitalității, puternic afectat de întreruperea activității pe perioada stării de urgență. Inițiativa invită la solidaritate și empatie, reamintindu-ne că mare parte din restaurante au în spatele lor aceiași oameni care continuă să pună suflet în mâncarea pe care o prepară. Mesajul de susținere al sectorului HoReCa de către Berarii României este transpus printr-un video manifesto, ce poate fi urmărit aici.

Aici intervin specialiștii unei companii de consultanță în domeniul ospitalității, care au avut inițiativa de a oferi suport gratuit antreprenorilor afectați de criză, prin intermediul campaniei „Împreună pentru ospitalitate” Echipa de consultanți și colaboratori, formată din profesioniști, acreditați în structurări și restructurări de companii, vor trece afacerile printr-un proces de analiză internă a structurii de costuri de unde vor extrage indici relevanți pentru a determina direcțiile de restructurare sau pivotare a afacerii. În pasul următor, se va intra într-o simulare de afaceri, dacă vorbim de reinventare sau crearea unor scenarii de cashflow, astfel încât antreprenorii să fie pregătiți pentru perioada de după starea de urgență.

✓ Pe masura ce somajul depaseste niveluri record din cauza COVID-19, un grup de companii de top din mai multe industrii au pus bazele platformei People+Work Connect. Initiativa globala intre angajatori reuneste firmele nevoite sa concedieze sau sa trimita in somaj tehnic angajatii cu acele firme are au nevoie urgenta de personal. Accesul la platforma este gratuit pentru angajatorii care doresc sa se alature si sa participe.

✓ Wiener Privatklinik, unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, informează că pacienții români care, pe perioada epidemiei, călătoresc la WPK Viena pentru tratamente medicale, au posibilitatea de a circula pe teritoriul Ungariei, în baza unei scrisori oficiale emise de spital, care atestă deplasarea în scopuri medicale.

✓ Pentru a limita efectele noului tip de Coronavirus pe plan local, TEZYO, în parteneriat cu Crucea Roșie Română, oferă cadrelor medicale 100 de echipamente speciale de protecție, 1000 de perechi de mănuși și 200 de perechi de saboți medicinali, materiale indispensabile în asigurarea îngrijirii complexe a persoanelor afectate de pandemie.

✓ In urma apelului facut de Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, care a accesat mecanismul de echipare a spitalelor din Romania creat de Salvati Copiii in lupta contra pandemiei, organizatia a reusit sa aloce fondurile necesare si sa puna de indata la dispozitia medicilor echipamente si aparatura medicala vitale, in valoare totala de 300.000 lei.

✓ Compania Henkel anunță finalizarea donației de 650.000 lei în lupta împotriva Covid-19. Astfel, compania a donat 290.000 lei către Crucea Roșie Română, fondurile urmând a fi folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale și de protecție pentru spitale, cadre medicale și voluntarii implicați în acțiunile de combatere Covid-19 și sprijinirea populației. Pe lângă donația în bani către Crucea Roșie, Henkel România a mai oferit și 38.000 bucăți de produse de igienă personală, detergent și produse de curățenie (din mărcile Bref, Persil, Pur și Fa), următoarelor asociații și ONG-uri: Zâmbete Colorate, Home and Hopes for Children, #Ajutor Spitale, Asociația Magic și Crucea Roșie Română. Valoarea totală a donației în produse s-a ridicat la cca 360.000 lei.

✓ foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, anunta ca va continua sa livreze pana pe 15 mai, pe intreaga durata a Starii de Urgenta, pachete alimentare VIVA Lunch Box pregatite in Statiile OMV selectate, cadrelor medicale din linia intai in lupta impotriva COVID-19, din sase spitale din tara.

✓ Activista pentru mediu Greta Thunberg a lansat in urma cu cateva zile o campanie din perspectiva drepturilor copilului, împreună cu ONG-ul danez Human Act, în vederea susținerii eforturilor depuse de UNICEF pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și protejarea copiilor împotriva consecințelor directe și indirecte ale acesteia. Printre acestea din urmă se numără penuria alimentară, suprasolicitarea sistemelor de sănătate, violența și lipsa accesului la educație. Campania este lansată cu o primă donație pentru UNICEF din partea Human Act și a Fundației Greta Thunberg, în valoare de 200.000 de dolari. Greta Thunberg a fost premiată recent pentru activismul său global de către Human Act, care a acordat fundației sale un premiu de 100.000 de dolari. Această sumă va ajunge acum la UNICEF, împreună cu o altă donație de 100.000 de dolari din partea Human Act. Fondurile strânse în urma campaniei vor fi direcționate către programele de urgență implementate de UNICEF pentru combaterea COVID-19, cum ar fi furnizarea de săpun, măști, mănuși, seturi de igienă, echipamente de protecție, informații vitale și alt sprijin acordat sistemelor de sănătate.

✓ Sectorul nonguvernamental a dotat spitalele din România cu echipamente și aparatură în valoare de 14 milioane de euro și a sprijinit mii de persoane vulnerabile în toate județele. Peste 140 de unități medicale au primit sprijinul organizațiilor nonguvernamentale. Peste 80 de ONG-uri au cumpărat echipamente de protecție și aparatură medicală în valoare de 13,95 milioane de euro.

✓ Patru companii din domeniul colectării şi gestionării deşeurilor, şi-au unit forţele pentru a susţine sistemul medical din România. GreenPoint Management, Green PC Ambalaje, Iridex Group Import-Export şi Servicii Salubritate Bucureşti au decis să doneze 3 ventilatoare sistemului de sănătate pentru a putea depăşi cu bine această perioadă.

Featured foto by ZoFot via Shutterstock