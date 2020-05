Trei lecții de viață cadou de la pandemia de coronavirus

Știi cum e atunci când citești o carte sau o postare care te inspiră, nu-i așa?

Unele lucruri ți se par abosolut firești, ca și cum le-ai știi de o viață, atât de tare rezonezi cu ele. Îți propui să le pui în aplicare însă te lași furată de val. Asta până când ai un moment în care chiar intergrezi informația iar viața ta se transformă pentru că tu te transformi. La fel se întâmplă și cu experiențele de viață, o minunată școală de zi cu zi. Pentru că tocmai am traversat o perioada in care am avut din belsug timp de introspectie, iată trei dintre lecțiile pandemiei:

Nu poți trăi în trecut până când nu renunți la trecut.

Trecut înseamnă minte, înseamnă experiențe pe care le-ai perceput ca fiind negative sau traumatice, înseamnă credințe care nu îți mai servesc. Este ca și cum ai purta o pereche de ochelari mânjită cu maioneză și înghețată. Niciodată nu vei putea vedea ceea ce este în fața ta exact așa cum este.

Pentru a te putea bucura de prezent, este nevoie să lucrezi cu tine și să înveți să renunți la ceea ce nu îți mai folosește. Altfel nu vei face decât să perpetuezic ceea ce a fost cumva.

Dacă tu nu te consideri importantă, nimeni nu te va considera importantă.

M-am luptat multă vreme în relația mea de cuplu cu senzația că nu contez. Dincolo de influența trecutului (vezi punctul 1), toată povestea a avut legătură cu percepția mea despre mine. Cu cât de mult contez eu pentru mine, cu cât de mult cred eu că valorez dincolo de ceea ce știu să fac, de cum arăt, de venitul meu lunar.

Intotdeauna să aștepți ceea ce este mai bun.

Atunci când îți dai voie să contezi pentru tine, începi să contezi și în ochii celorlalți fără să faci nici un efort. Iar partea frumoasă este că încetezi să mai pui atâta preț pe atitudinea lor.

Să crezi în bunătatea oamenilor și în faptul că ești susținută în fiecare clipă. Să ai încredere că vei primi ceea ce îi este de folos sufletului tău, iar atunci când ceva nu se întâmplă așa cum îți dorești, nu dispera. In mod sigur, există o cale mai potrivită pentru tine.

