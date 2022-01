Ce afacere are Mircea Solcanu după ce s-a retras din lumea televiziunii? Prezentatorul tv este de nerecunoscut

Mircea Solcanu s-a retras din showbiz acum mai bine la 7 ani, după un eveniment care i-a marcat profund existența. Din acel moment, fostul prezentator tv și-a schimbat complet traseul, iar acum trăiește o cu totul altă viață.

Mircea Solcanu a avut un succes impresionant pe micile ecrane acum câțiva ani, însă o situație neplăcută l-a făcut pe fostul coleg de platou al lui Cabral să își analizeze cu atenție obiectivele și să își canalizeze energia pe cu totul alte lucruri.

La 7 ani de la dispariția sa din lumea reflectoarelor, Mircea Solcanu trăiește o viață nouă și are preocupări artistice, visând să performeze pe marile teatre din țară. Astfel, fostul prezentator tv este student în anul trei la Facultatea de Actorie din Constanța și deține și o mică afacere, un butic alimentar la parterul unui bloc din orașul de la malul mării.

Mai mult, Mircea Solcanu face voluntariat în timpul liber pentru diverse asociații de protecție a animalelor, potrivit wowbiz.ro

Mircea Solcanu, operat pe creier

Mircea Solcanu a trăit spaima vieții sale, atunci când, acum câțiva ani, a aflat că are o tumoră la creier. Fostul prezentator s-a operat de urgență la Viena, iar operația a fost un succes, care i-a dat o nouă șansă la viață artistului.

"Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea." a mărturisit la acea vreme Mircea solcanu pentru click.ro