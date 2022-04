Ucrainenii care au copii au ajuns să scrie pe corpurile copiilor numele micuților și date de contact ale rudelor, în trista eventualitate în care părinții sunt uciși de trupele rusești e sau copii se pierd în haosul produs de atacul Rusiei asupra Ucrainei.

Informația a apărut pe 4 aprilie pe Twitter la Anastasiia Lipatina, o jurnalistă de origine ucraineană și a făcut rapid turul internetului.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 4, 2022